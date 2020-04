Brazília az első déli ország, ahol ezer fölött a koronavírus áldozatainak száma

Brazíliában 1141-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, ezzel az ország a déli félteke első állama, ahol a halálesetek száma átlépte az ezres határt – írja a BBC.

A legfrissebb adatok szerint Brazíliában eddig összesen 20 964 fertőzöttet regisztráltak, és a halálesetek mellett 173-an meg is gyógyultak, így a jelenleg is betegként számon tartott aktív esetek száma 19 650. A valós fertőzöttek száma ennél alighanem jóval magasabb, mer az országban csak a kórházi betegeket tesztelik a vírusra.

Az ország hivatalos adatai szerint mind a napi új fertőzöttek, mint az új halálesetek száma csökkenést mutat az elmúlt napokban. Az új fertőzések száma az április 8-i 2154-es csúcs óta folyamatosan csökken, szombaton 1173 volt. A napi új áldozatok száma április 8-án és 9-én és 134 volt, az elmúlt két napban azonban itt is csökkenés tapasztalható, szombaton 72-en haltak bele a fertőzésbe.

Brazília legtöbb állama saját jogon már bevezetett a közösségi érintkezést korlátozó intézkedéseket, de ezek szükségességét Jair Bolsonaro elnök továbbra is vitatja, noha a kezdeti teljes tagadás óta már ő is belátta, hogy a járvány valóban komoly veszélyt jelent. Bolsonaro pénteken, a saját kormánya ajánlásaival szembemenve, a főváros útcáin köszöntötte a tiszteletére egybegyűlt híveit, akikkel kezet fogott és fotózkodott is, maszk vagy bármilyen más védőfelszerelés nélkül.

A járvány tetőzésére a hatóságok szerint még heteket kell várni. Szakértői félelmek szerint az ország nagyvárosainak sűrűn lakott szegénynegyedeiben könnyen elszabadulhat a vírus, ahol a rossz higiéniai feltételeken túl a korlátozásokat is kevésbé van lehetőség betartani a nagy népsűrűség miatt.

Szintén aggodalomra ad okot, hogy a járvány különösen súlyosan érintheti Brazília 850 ezres őslakos népességét, kiváltképpen azokat, akik amúgy a külvilágtól elzárkózva élnek, szervezetük nincs felkészülve az idegen kórokozókra, és a törzsi életmód miatt nem tudják megvalósítani a társadalmi távolságtartást. A szövetségi kormány ezért korábban úgy döntött, hogy külön tábori kórházat állít fel az őslakosoknak. A yanomami népcsoport egy 15 éves tagja csütörtök éjjel bele is halt a fertőzésbe, ezzel ő lett az első ismert őslakos áldozat. Azt nem tudni, hogy szenvedett-e bármilyen krónikus betegségben.

(Borítókép: Brazil katonák érkeznek a központi buszállomás fertőtlenítésére 2020. április 9-én. Fotó: Ueslei Marcelino / Reuters)