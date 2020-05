Ahol a bűnbandák tartatják be a kijárási tilalmat

A világ számos válságövezetében előfordul, hogy ha gyenge a központi kormányzat, akkor azokban a távoli régiókban, amelyeket gyakorlatilag képtelen ellenőrzése alatt tartani, a helyi kiskirályok, bűnözők, terroristák és a legkülönfélébb lázadó csoportok igyekeznek átvenni az állam szerepét. Teszik ezt egyrészt PR-célokból, de a szociális, egészségügyi, rendfenntartási feladatok a hatalom érzetét is jelentik számukra. Sok országban vidéken a szervezett bűnözés sokkal jobban működő infrastruktúrát tart fenn, mint a kormány, így nem csoda, hogy a koronavírus terjedését is ők képesek jobban gátolni. Persze, céljaik ettől még jottányit sem lesznek üdvözlendőbbek.

Ahogy Olaszországban egyre mélyült a válság április elején, úgy kezdett romlani az emberek kezdetben kiemelkedően jó morálja. Ahogy kezdtek ráébredni a járvány valós hatásaira – a halálos áldozatokra és a gazdasági válságra egyaránt –, úgy aggódtak egyre inkább a hivatalos szervek a rend és a törvényesség fokozatos felbomlása miatt.

Bár Olaszországban az északi országrészt sokkal súlyosabban érinti a járvány, annak gazdasági hatásai mégis a sokkal szegényebb délen fájnak jobban, ahol eddig is a lakosság 10 százaléka a szegénységi küszöb alatt élt. Az elégedetlenség és a kétségbeesés erősödésével növekszik a bűnözés. Campaniában, Calabriában és Szicíliában rendőri erősítést kellett kirendelni a közértek védelmére.

Mi köze van a szervezett bűnözésnek a koronavírushoz?

Hol veszik át a bűnbandák a járványellenes erőfeszítéseket a kormánytól?

Szicíliai sakáltanya

A Voice of America szerint mintegy hárommillió olasz dolgozik a feketegazdaságban. Most, hogy az ő munkalehetőségeik is megszűntek, esélyük sincs segélyért folyamodni – hiszen hivatalosan eddig sem volt állásuk. Ebben a helyzetben nem nehéz bárkinek népszerűséget szereznie, aki hatékonyságot és szervezettséget képes felmutatni a földönfutóvá váló emberek megsegítésében, és e lehetőség sem a maffia, sem a szélsőjobboldali csoportok figyelmét nem kerülte el.

Gyorsan kell lépnünk, sőt még gyorsabban. Az elégedetlenség erőszakba csaphat át. Ez pedig [újra] maffiózó sakálok tanyájává változtathatja a régiót

– nyilatkozta Leoluca Orlando, Palermo polgármestere a La Stampának. A város egyik bevásárlóközpontjában a dühös helyiek megtagadták az általuk vásárolt termékek kifizetését.

A polgármester szerint a maffia mindig is az emberek nyomorán és kétségbeesésén élősködött, és most is ez várható. Uzsorakölcsönt nyújtanak a csődközelbe került vállalkozásoknak, és más szociális szolgáltatásokat is végeznek. Roberto Saviano, a nápolyi Camorra maffiáról szóló Gomorra című sikerkönyv szerzője ugyanerről így írt a La Repubblicában:

A járvány ideális lehetőség a maffiának, az ok pedig egyszerű: aki éhes, az kenyeret akar. És nem számít neki, hogy azt a kenyeret milyen kemencében sütötték, és ki osztogatja. Csak nézzük meg, hogy milyen a maffia vállalati portfóliója, és egyből világos lesz, hogy milyen sokat profitálhatnak a járványból.

„Mibe fektettek az elmúlt évtizedekben? Szolgáltatócégekbe (étkeztetésbe, takarításba, fertőtlenítésbe), hulladék-újrahasznosításba, szállításba, temetkezésbe, olaj- és élelmiszer-kereskedelembe. Ebből szerzik a pénzt. Mi történik tehát akkor, ha az élelmiszer- és üzemanyag-ellátás akadozni kezd? Ki lesz képes kijátszani a tilalmat, és fennakadás nélkül szolgáltatni?” – folytatja írását Saviano.

Olaszország fejlett nyugat-európai állam. Ha ott felmerülhet, hogy ilyen könnyen átveheti a szervezett bűnözés az emberek jótevője szerepét az államtól, nem nehéz elképzelni, hogy a harmadik világban milyen gördülékenyen megy az átállás.

Outsourcing a bűnbandáknak

„Bizonyos esetekben a kormány egyszerűen nem segít, így lehetőséget kínál az állammal nem rendelkező fegyveres csoportoknak, hogy felelőségteljesnek tűnhessenek, akikre számíthatnak az emberek. Más esetekben a saját tagjaik miatt aggódnak, vagy pedig fel akarják használni a körülményeket a propagandaháborújukban” – nyilatkozta a Washington Postnak Sarah Parkinson, a Johns Hopkins Egyetem politológus docense. A jelenlegi helyzet más szakértők szerint azt is tökéletesen láthatóvá teszi, hogy milyen régóta működnek együtt a gyenge állami hatóságok és a helyi szinten sokkal szervezettebb bűnözők.

Sok országban a vidékre helyezett rendőrök és a bandák között hallgatólagos (vagy akár nyílt) kooperáció alakul ki. A rendőrök nem zavarják túlságosan a kartellek üzleti tevékenységét, de elvárják tőlük, hogy fenntartsák a rendet. Most a rendfenntartás legsürgetőbb feladata a járványellenes intézkedések betartatása, illetve a szociális segítségnyújtás. Ezáltal az állam gyakorlatilag kiszervezi bizonyos feladatait a bűnözőknek.

A mexikói drogkartellek még közvetlenebbül használják ki a járvány kínálta lehetőségeket. Legalább két kartell (a Viagras és a Golfo) osztogat rendszeresen segélycsomagokat a gondosan kiszivárogtatott videók tanúsága szerint, azon szövetségi államok lakóinak, akik éppen a szervezett bűnözői bandák tevékenysége miatt élnek a legmélyebb nyomorban. A videón az látszik, hogy pickup teherautók platóján álló fegyveresek szatyrokba csomagolt kenyeret, olajat, cukrot adnak át a helyiek tömegének.

A Golfo kartell Ciudad Victoria városban osztogatott segélycsomagokat tartalmazó kartondobozokat. Hogy az emberek tudják, hogy kinek kell hálásnak lenni, a dobozokra ezt bélyegezték:

A Golfo Kartelltől, Ciudad Victoria támogatására.

A kartell már korábban is aktivizálta magát, amikor katasztrófahelyzet alakult ki az általa ellenőrzött régiókban. Néhány évvel ezelőtt az Ingrid hurrikán által sújtott Tamaulipas állambeli embereket segítették élelmiszer-csomagokkal, amelyekből a sör sem hiányozhatott. A kábítószercsempészek karácsonykor rendszeresen bónuszfizetést adnak az alkalmazottaiknak, ilyenkor egész falvak lakossága szokott sorban állni az adományokért.

Szappan a favella bejáratánál

A brazil gengszterek még határozottabban lépnek föl a járvány ellen: a Guardian szerint Rio de Janeiro nyomornegyedeiben erőszakkal tartatják be a kijárási tilalmat. Ezt az intézkedést nem a kormány hozta, hanem ők maguk. A bandatagok a Cidade de Deus favellában járőröznek, és ráparancsolnak a lakosokra, hogy este nyolc óra után ne merészeljenek kilépni az utcára. De a közösségi médiát is használják közegészségi üzeneteik célba juttatására. Az emberek efféle üzeneteket kapnak WhatsAppon:

Bárkit, akit rajtakapunk az utcán, hogy nem tartja be az intézkedéseket, megtanítjuk arra, hogy tisztelje az utasítást. A legjobbat akarjuk a lakosságnak. Ha ezt a kormány nem képes teljesíteni, a szervezett bűnözés majd igen.

Egy másik banda gyülekezési tilalmat hirdetett, és ráparancsolt az emberekre, hogy legfeljebb kettes csoportokban közlekedjenek az utcán. A Santa Maria favellát ellenőrző banda a negyed bejáratánál lévő kúthoz szappanokat helyezett ki, és kiírták egy táblára, hogy mindenki mosson kezet, mielőtt belép a városrészbe. Az egyik lakos szerint a felirat a drogfüggőknek szól, akik kábítószert jönnek vásárolni. Ugyanakkor szkeptikus az intézkedés hatását illetően, tekintve, hogy egyes lakótömbökben már hetek óta nem volt folyóvíz, így a személyes higiénia fenntartása szinte lehetetlen.

Néhány hete a brazil egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a kormánynak a bűnbandáktól, illetve a milíciaparancsnokoktól kell segítséget kérnie, hogy a favellákban fenntartsák a járványellenes intézkedéseket. „Meg kell értenünk, hogy ezeken a területeken az állam sokszor nincs jelen, és helyette a kábítószercsempészek és a milíciák parancsolnak. Hogyan teremtsünk kapcsolatot velük? Tárgyalással, igen, a kábítószercsempészekkel is, hiszen ők is emberi lények, és segítségre van szükségük” – nyilatkozta Luiz Henrique Mandettahas miniszter. A bírálóik szerint azonban itt inkább az államnak van szüksége segítségre, nem fordítva.

Pontosan ugyanez történik El Salvadorban is, ahol a kormány szabályos háborút vív az egyes régiókat uralma alatt tartó MS-13 nevű bűnszervezettel, most mégis ők tartatják be a kijárási tilalmat. A helyi lapok szerint az MS-13 inkább saját tagjait védi ezzel, akiknek fertőződés esetén semmi esélyük nem lenne egészségügyi segítséghez jutni. Az egyik bandatag így sajnálkozott megpróbáltatásairól:

Ha nem marad már szabad lélegeztetőgép, és egyikünk súlyosan megbetegedik, de beérkezik egy idős hölgy is, hasonlóan súlyos állapotban, akkor az orvosok le fogják kapcsolni a bandatagot a lélegeztetőgépről, és hagyják meghalni.

