Két másik gyerek eltűnéséhez is köze lehet a Madelaine McCann-ügy gyanúsítottjának

Német ügyészek vizsgálják, hogy köze lehet-e Christian B.-nek, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottjának két másik gyerek eltűnéséhez: egy ötéves kislány 2015-ben Németországban, egy hatéves kisfiú pedig 1996-ban Portugáliában tűnt el, írja a The Guardian.

Az ügyészség szerint ugyanis vannak olyan csetbeszélgetések 2013-ból, amikben a férfi arról fantáziál, hogy gyereket rabol és szexuálisan zaklat. Ebben konkrétan azt írta, szeretne "elfogni valami kicsit, és napokig használni", mire beszélgetőpartnere azt válaszolta neki, hogy ez veszélyes lenne, mire B. annyit válaszolt: "hát, hacsak nem semmisül meg utána a bizonyíték".

A Sky News írja , hogy a német rendőrség már 2013-ban azt mondta, a most gyanúsítottá vált Christian B. állhat Madeleine McCann eltűnése mögött, de a szövetségi bűnügyi hivatal ezt nem vette figyelembe.

A Der Spiegel szerint a rendőrség a férfi egyik gépén találta a beszélgetést, amit már 2016-ban lefoglaltak. Egy tulajdonában álló épületet kutattak át ugyanis, ahol egy kocsiban gyermekpornográfiáról is találtak fotókat, valamint kislány ruhákat is. A rendőrség azután kutatta át az épületet, hogy 2015-ben eltűnt egy ötéves kislány a környékről. Ugyanakkor a férfi ellen nem indult nyomozás akkoriban.

A kislány anyja most az ügy újranyitását kéri. Az ügyészség most vizsgálni kezdte, hogy a kislány és Madeleine eltűnése között lehet-e kapcsolat. A sajtóban már korábban is német Madeleine-ként hivatkoztak a kislányra.

A lap szerint egy másik esetet is vizsgálnak összefüggések után kutatva: 1996-ban, szintén a porgugáliai Algarve-ban (ahonnan Madeleine is eltűnt 2007-ben) eltűnt egy hatéves német kisfiú. A fiatal Christian B.-t akkorra már egyszer elítélték gyerekek szexuális zaklatása miatt. Mindez 1994-ben volt, a következő évben szökött barátnőjével Portugáliába.

Ahogy arról itt is írtunk , Madeleine McCann eltűnése a 2000-es évek egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye volt. A háromgyerekes brit orvos házaspár legidősebb kislánya nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, ahol szüleivel és két évvel fiatalabb ikerpár testvéreivel nyaralt. A szülők lefektették a gyerekeket, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni egy 120 méterre lévő étterembe. A gyerekeket óránként ellenőrizték, az apa, Gerry McCann kilenckor még mindent rendben talált. De amikor tízkor az anya, Kate McCann ment be az apartmanba, Madeleine már nem volt ott.

Christian B. jelenleg börtönben ül, mert Portugáliában 2005-ben egy 72 éves nőt erőszakolt meg. A szövevényes ügyről itt írtunk bővebben.

