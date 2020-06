Putyin három-négy naponta tesztelteti magát koronavírusra

Rendszeresen, három-négy naponta tesztelteti magát a Covid-19-járvány miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök, az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki SARS-Cov-2 koronavírust a szervezetében. Ezt maga Putyin mondta el a Rosszija 1 állami tévécsatorna vasárnap jelentkező Moszkva, Kreml, Putyin című magazinműsorában.

Június közepén arról is érkeztek hírek, hogy Putyin látogatóinak egy fertőtlenítő folyosón kell átmenniük, mielőtt személyesen is találkoznának az orosz elnökkel.

Putyin az állami tévé műsorában azt mondta, azért ment be március végén személyesen a fertőzötteket nagy számban kezelő kommunarkai kórház „vörös zónájába”, mert mint más válsághelyzetekben, most is a saját szemével, nem csupán a jelentésekből akart meggyőződni a dolgok állásáról. Hozzátéve, hogy indokoltnak érezte a kockázatot, noha környezete egy emberként próbálta meg lebeszélni a vizitről.

Putyin szerint Oroszország az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően „méltósággal és minimális veszteséggel” fog kijönni a Covid-19-járvány okozta helyzetből. A gazdasági eredmények méltatása annak is szólhatott, hogy csütörtökön megkezdődött és július 1-jén zárul a szavazás az orosz alkotmány módosításáról. Vasárnap délutánra a jogosultak csaknem 30 százaléka már élt ezzel a jogával.

Az eredetileg április 22-re kiírt, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztott népszavazás egyik tétje, hogy átmegy-e az alkotmánymódosítás egyébként az orosz parlament és alkotmánybíróság által már korábban helyben hagyott azon pontja, ami kvázi lenullázza Putyin eddigi elnöki ciklusainak számát, így elméletileg további két, hatéves ciklust kitöltve, akár 2036-ig is hatalmon maradhatna.

A Rosszija 1 műsorában Putyin úgy vélekedett, nincs alapja azt feltételezni, hogy az új koronavírus mesterséges eredetű, és azt valaki szándékosan szabadította el. Mint mondta, a lényeg most a védekezés rendszerének kiépítése, a nemzetközi összefogás, nem pedig a konfrontáció. Fejtegetésében kitért arra is, hogy szerinte aki úgy gondolta, hogy irányítja a világot, annak a járvány bebizonyította, hogy téved.

A vasárnap közölt hivatalos országos összesítés szerint az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6791-gyel 634 437-re emelkedett. A napi új esetek száma április 29. óta harmadik alkalommal maradt alatta a 7 ezernek. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 32,4 százaléka tünetmentes, írja az MTI. Az aktív esetek száma 952-vel 226 277-re nőtt. A halálozások száma 104-gyel 9073-ra, a gyógyultaké pedig 5735-tel 399 087-re emelkedett.

