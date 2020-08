Mégis engedik, hogy Németországba vigyék a kómában levő orosz ellenzékit

Eszméletlen állapotban vitték kórházba Alekszej Navalnijt, lélegeztetőgépen van. Korábban már többször is őrizetbe vették, Putyin egyik leghangosabb bírálója.

A német mentőrepülő megérkezett, de az omszki kórház szerint Navalnij nem szállítható, de nem is látják mérgezés nyomát. Az ellenzék felsőbb utasítást sejt a döntés mögött.

Engedélyezték Alekszej Navalnij kómába esett ellenzéki orosz politikus Németországba szállítását az omszki első mentőkórház orvosai, jelentette péntek délután az MTI.

Anataolij Kalinyicsenko, a kórház helyettes főorvosa közölte, hogy a páciens állapota stabil és Navalnij hozzátartozóinak kérésére az orvosok megadták az engedélyt a berlini kórházba való átszállítására. Kalinyicsenko ismételten kizárta a mérgezés lehetőségét.

Kira Jarmis, Navalnij sajtótitkára a Twitteren szintén azt közölte, hogy a tárgyalások elmozdultak a holtpontról és esély nyílt a politikus elszállítására. Ugyanakkor a dél-szibériai kórházban ápolt Navalnij továbbra is kómában van.

Mérgezés gyanújával került kórházba

Navalnij mérgezés gyanújával került egy omszki kórház intenzív osztályára, miután egy repülőúton rosszul lett. Az orosz ellenzéki politikus sajtótitkára, Kira Jarmis szerint Navalnij reggel óta csak egy feketeteát ivott. Jarmis úgy véli, a vloggert megmérgezték. A sajtótitkár emlékeztetett arra, hogy egy éve Navalnijt "megmérgezték" a fogházban, úgy vélekedett, "nyilvánvaló, hogy most is ugyanazt tették vele". Jarmis a feltételezett mérgezést a szeptember 13-án esedékes regionális és parlamenti pótválasztásokkal hozta összefüggésbe. Ugyanakkor a Navalnijt kezelő orvosok hivatalos közlése szerint a mérgezésre egyértelmű bizonyíték nincs, de egy lehetséges verzióként ezt az eshetőséget is vizsgálják.

A jogi végzettségű, 44 éves Alekszej Navalnij az orosz parlamenten kívüli ellenzék legismertebb képviselője. A 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson pedig meglepetésre a második helyen futott be. Az elmúlt években több országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Több nem engedélyezett megmozdulás miatt elzárásra ítélték.

A 2018-as elnökválasztáson Navalnij megpróbálta Vlagyimir Putyin kihívójaként pozicionálni magát, ám a Központi Választási Bizottság - a függőben lévő büntetéseire hivatkozva - elutasította jelöltként történő bejegyzését.

Elmúlt a mérgezési gyanú

Pénteken az omszki kórház főorvosának helyettese már azt is közölte, hogy nem látják nyomát mérgezésnek. Alekszej Kalinyicsenko elmondta, hogy az elemzés a beteg vizeletében és vérében sem mutatott ki mérget.

Ekkor még arról beszéltek, hogy bár korábban stabilizálták Navalnij állapotát, péntekre ismét annyit romlott az ellenzéki vezér állapota, hogy szerintük nem alkalmas a szállításra – ez változott meg péntek késő délutánra.