Romániában a jobbközép pártok előretörését jelzi az exit poll

Tusnádfürdőn, a víz elmosta a regnáló polgármestert

Az Orbán barát, a Magyar Polgári párt jelöltje Albert Tibor, 12 éve vezeti a várost. Kampányát legfőképp az Anyaországból, igazi nagyágyúk támogatták. Az elmúlt hetekben videóüzenetek tömkelege jelent meg a polgármester közösségi oldalán, Tessey Zoltán, miniszteri biztos, Németh Zsolt parlamenti államtitkár, testvérvárosok polgármesterei és maga Fasy Ádám is korteskedett Albert Tibor mellett. Az üdülőváros küzd az elöregedéssel, elvándorlással, medve kérdéssel. Hab a tortán, hogy a turistákból élő, szezonálisan működő városka vízhálózata folyamatosan tönkremegy, így a helyi vállalkozások, lakosok még folyamatos vízhiánnyal is küzdenek. Az öt éve átalakított hálózat a jelenlegi polgármester nevéhez fűződik, úgy tűnik, hogy ez is lett a veszte. Az önkormányzatot hétfőtől egy független jelölt vezeti Butyka Zsolt, aki eddig helyi és országos jelentőségű sportesemények szervezésében jeleskedett.

Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád behúzta a negyedik mandátumát.



Legfrissebb információink szerint Marosvásárhelyen már a győztes beszédet írják. Bár még pár körzetből várják az eredményeket.

a feldolgozott adatok szerint Soós Zoltán független jelölt nyert.

Ezzel húsz év után, először nyert magyar jelölt a városban.

Romániában a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a magát szintén jobbközép erőként meghatározó, rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát (USR) előre törését jelzik a vasárnap tartott önkormányzati választások után ismertetett exit poll becslések.

Bukarest legfőbb pozíciójáért folytatott harc jelen állása szerint: a polgármester asszonyt leváltják:

Nicuşor Dan - 47,20%,

Gabriela Firea - 39%

Traian Băsescu - 8,60%





A forradalom óta, 30 éve először a PNL megkérdőjelezhetetlen győzelmet aratott a helyhatósági választásokon, és először győzte le minden kétséget kizáróan a PSD-t

- jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, az exit-poll-eredmények közzététele után.

Bukarestnek új főpolgármestere lesz?!

Bukarestben két felmérés is Nicusor Dan, a PNL és USR által támogatott független jelölt 47 százalékos győzelmét mutatja a hivatalban lévő Gabriela Firea szociáldemokrata (PSD) főpolgármesterrel (39 százalék) szemben. Négy évvel ezelőtt a PSD mind a hat bukaresti kerületi polgármesteri tisztséget is elnyerte, ezek közül egyet tudott megtartani. Romániában a rendszerváltás óta most volt a legalacsonyabb, 46 százalékos a részvétel az önkormányzati választásokon.

