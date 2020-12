Egy magyar orvos már két védőoltást is kapott

Ez lényegében már a második oltásom, mivel szeptemberben önként jelentkezőként részt vettem a Pfizer harmadik fázisú klinikai vizsgálataiban is,

mivel bíztam abban, hogy benne leszek abban a szerencsés 50 százalékban, amely nem a placebót kapja – mesélte az Index érdeklődésére Wollak István. A tüdőintenzíves szakorvos 2000 egy éves magyar kórházi gyakorlat után egy posztgraduális képzésre kapott ösztöndíjjal jutott ki az Egyesült Államokba, majd ott ragadt.

Jelenleg egy Mississippi és Tennessee állam határán található, lényegében Memphis agglomerációjába tartozó kisvárosban, South Havenben él és dolgozik, a 36 ágyas intenzív osztály vezetőjeként. Mississippi állam 3 millió lakos mellett jelenleg napi 2000-2500 új esetet jelent, míg a szomszédos Tennesseeben tegnap 11 ezer új beteget találtak.

Helyi fájdalom és enyhe láz

Mivel már a klinikai tesztelési fázisban is volt immunválasz, fájt az oltás helye, és enyhe lázat tapasztaltam, amit egy Algopyrin erősségű gyógyszerrel enyhíteni lehetett,ezért utólag már biztos vagyok benne, hogy nem a placebo csoportba kerültem a tesztek során

– mondta el a magyar orvos.

Hozzátette: miután a munkahelyén szerdán megkezdődött a Pfizer oltásokkal az önkéntes vakcináció, újra élt a lehetőséggel: az ismételten jelentkező enyhe hőemelkedés, és érzékeny oltáshely pedig végképp biztossá tette, hogy szeptemberben is valódi hatóanyagtartalmú gyógyszert kapta.

Azért oltattam be magam ismét, hogy erősítsem az immunválaszt

– magyarázta Wollak.

Nem tudom meddig lesz hatása a vakcinának, de szerintem mindenképp hasznos beadatni, még annak is, aki már átesett a fertőzésen, mivel így emlékezteti a szervezetet az immunválaszra – véli az orvos.

Szavai szerint a kórházi védőoltás beadása önkéntes, azonban mivel a déli államban erős a republikánus párt befolyása, s így a járványvédelem is eléggé átpolitizált kérdés.

Még az egészségügyi dolgozók között is akad, aki elutasítja a védőoltást

– meséli az Indexnek.

Intubálás után beszélgettünk

Tavasz óta kiemelt figyelemmel és óvatossággal sikerült elkerülnöm, hogy megfertőzzön az új típusú koronavírus, noha egy 300 ágyas kórház intenzív osztályán dolgozom, és mostanra rutinná vált a covidos betegek ellátása – mondta az orvos, aki éppen a beszélgetésünk előtt épp fél órával intubált egy lélegeztetésre szoruló beteget.

Wollak tapasztalatai szerint az a legrosszabb a covidban, hogy a kezdeti tünetek megjelenése után 7-10 nappal is könnyen nagyon rosszra tud fordulni, még akkor is, ha közben átmeneti javulást is tapasztalt a beteg. A normál tüdőgyulladáshoz képest pedig sokkal hosszabb ideig, akár több hétig is gépi lélegeztetésre szorulnak a súlyos lefolyású coviddal küzdő betegek, és aki túléli, az is súlyos szövődményekkel, gyakran pedig maradandó károsodással.

Mivel nincs rá igazán jó gyógyszer, vagy kezelés, az orvosok is egyre frusztráltabbak.