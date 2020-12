A WHO Kínában fog vizsgálódni

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fel akarja kutatni a koronavírus eredetét, ezért szakértőinek egy csoportja január első hetében Kínába, azon belül is Vuhanba utazik – közölte Michael Ryan, világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti igazgatója Genfben. A szakértők számára karantén-előírásokat léptetnek életbe.

A küldetés célja, hogy eljussanak abba a térségbe, ahol az első emberi fertőzéseket észlelték, és ezt maradéktalanul kivizsgálják. Michael Ryan kifejtette, hogy a nemzetközi szakértők csoportja a kínai kollégákkal együtt dolgozik majd, de ez nem azt jelenti, hogy felügyelik őket a kínai hatóságok.

A WHO szakembere kiemelte, hogy a világ okkal ünnepli a védőoltások megérkezését, ám szerinte a következő három-hat hónapban még nehéz idők várhatóak.