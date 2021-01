Toronymagasan vezet Izrael az átoltottsági listán

Lakosságarányosan január elejéig Izraelben sikerült a legtöbb embert beoltani a koronavírus ellen. 100 emberből 16-an már megkapták a vakcinát, amivel az Our World in Data gyűjtése szerint Izrael toronymagasan vezeti az átoltottsági listát.

A WEBbetegen közzétett adatok szerint december 22. és 27. között 180 ezer embert oltottak be a zsidó államban, ahol kormányzati vezetők azt szorgalmazzák, hogy az egészségügyi minisztérium teremtse meg a heti 7 napon át napi 24 órában folyamatosan tartó vakcinálás feltételeit.

A cél az, hogy 2021 első negyedévében legalább 4 millió ember legyen immunizálva, amihez elég vakcina áll rendelkezésünkre

– jelentette be a tárca vezetője.

Január elejétől napi 100 ezer védőoltásról szólnak a tervek.

A nagy tempóban, olajozottan működő oltási kampány és az újra bevezetett lezárás együtt segíthet kijutni a pandémiából – vélekedett az izraeli miniszterelnök.

Nagy valószínűséggel mi leszünk az első ország, amely néhány hét alatt kikeveredik a járványból



– nyilatkozta optimistán Benjamin Netanjahu. Tény, hogy az egészségügyi ellátásban dolgozók, majd a 60 évesnél idősebbek és a más rizikócsoportba tartozók után az erőltetett menetben zajló oltókampányban már olyanok is sorra kerültek, akik nem tartoznak az említett csoportokba, például a személyzet családtagjai. A tanárok szakszervezete kiharcolta, hogy őket is vegyék előre a prioritási listán, mivel a zárlat alatt is normálisan működnek az iskolák.

A pandémia kezdete óta meghirdetett harmadik lezárást eredetileg két hétre tervezték, ám most úgy néz ki, hogy február közepéig is el fog tartani. A legutóbbi szabályok megtiltják az izraelieknek, hogy mások lakásába lépjenek. Saját otthonuktól nem mehetnek egy kilométernél távolabb, kivétel, ha az oltási pontot keresik fel. Csak a közszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, a munkahelyeken pedig megtiltották a személyes találkozót az ügyfelekkel.