Összecsaptak a tüntetők és a rendőrök Varsóban

Megsérült egy rendőr a viszonylag alacsony részvételű, de annál hangosabb szerda esti varsói kormányellenes tüntetésen, a rendőrség tizenegy embert őrizetbe vett − közölte a lengyel média.

Az MTI beszámolója szerint a tiltakozók között voltak a Nők Sztrájkja elnevezésű feminista mozgalom vezetői is. A mozgalom tavaly ősszel tömeges tüntetéseket szervezett az abortusztörvényre vonatkozó alkotmánybírósági határozat után. A tüntetésen mindenekelőtt

az ellen tiltakoztak, hogy a kormányzó Jog és Igazságosság párt módosítaná a pénzbírságokról szóló, jelenleg parlament előtt álló törvényt.

A tiltakozók csoportjai a parlamenti épületegyüttes közelében, valamint több belvárosi útkereszteződésen gyűltek össze, az egyik forgalmas fővárosi csomóponton össze is csaptak az útjukat eltorlaszoló rendőrséggel. Különféle tárgyakkal dobálták a rendfenntartókat, könnygázt is használtak. A rendőrség szintén könnygázt vetett be. A tiltakozók és a rendőrök közül néhányan a helyszínre kiérkezett mentők segítségére szorultak. Egy rendőrt fejsérüléssel kórházba szállítottak.

A varsói rendőr-főkapitányság csütörtök reggeli közlése szerint a rendfenntartók elleni erőszak miatt őrizetbe vett tizenegy ember közül kilencet elengedtek. Egy korábban körözött embert, valamint egy erősen ittas személyt továbbra is őrizetben tartanak a hatósági beszámoló szerint.

A tüntetés helyszínén 213 embert igazoltattak, többségük esetében hatósági eljárást kezdeményeznek a járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalom, illetve az egészségügyi szabályok megszegése miatt.