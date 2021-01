Nem engedik meg a WHO tudósainak, hogy a koronavírus-áldozatok rokonaival beszéljenek

A kínai hatóságok igyekeznek megakadályozni azt, hogy a koronavírusban elhunyt áldozatok hozzátartozói a WHO tudósaival beszéljenek – írja az MTI. A hozzátartozók a járvány kezdete óta több érdekcsoportot is alkottak, valamint a kormányzat felelősségre vonását is követelték, de kevés sikerrel.

A csoportok a WeChat nevű közösségi portálon jöttek létre. Tagjaik azt követelték, hogy büntessék meg azokat a vuhani tisztségviselőket, akik lekicsinyelték a járvány súlyosságát, sőt megfeddték azokat, akik elsőként kongatták meg a vészharangot a városban.

Panaszaikkal a bírósághoz is fordultak, de nem jártak sikerrel.

A WHO szakértői csoportja több hónapi egyeztetés után csaknem két héttel ezelőtt érkezett meg a közép-kínai Vuhanba, hogy kínai kutatókkal közösen felkutassa a vírus eredetét, és választ találjon egyebek mellett arra a kérdésre, hogy milyen úton terjedhetett át emberre a feltételezések szerint denevérektől származó vírus.

A hozzátartozók most velük is megpróbálták felvenni a kapcsolatot, azonban ezt a hatóságok különféle eszközökkel igyekeznek megakadályozni. Saját beszámolóik szerint sokukat azzal fenyegették meg, hogy elbocsátják őket munkahelyükről, ha nyilvánosan beszélnek vádjaikról.

Az egyik csoport vezetője azt is elmondta, hogy WeChat-csoportjukat körülbelül tíz nappal ezelőtt, nem sokkal a WHO-szakértők ÉRKEZÉSE után blokkolták.

A járvány hivatalosan 3900 ember halálát okozta Vuhanban, vagyis a Kínában elhunytak többsége ebből a városból került ki. Az országban szigorú intézkedésekkel sikerült már tavaly áprilisra megfékezni a járványt, bár az utóbbi hetekben ismét terjed a járvány.

A kínai regisztrált fertőzöttek száma százezer – ez messze elmarad a világ más nagy országaiban regisztrált számoktól, különösen az ország óriási népességét figyelembe véve –, a halálos áldozatok száma 4800. A kínai áldozatok hozzátartozói közül azonban sokan kétségbe vonják ezeket a hivatalos adatokat, azt állítják, hogy sok beteg még azelőtt meghalt, hogy koronavírus-áldozatként azonosították volna.