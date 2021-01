A davosi fórummal szintet lépett a nagyhatalmi sakkjátszma

Közvetlen konfrontáció helyett a geopolitikai manőverezésé lesz a főszerep az Egyesült Államok és Kína rivalizálásában. Elemzők szerint Joe Biden több fronton is megpróbálja elszigetelni Pekinget, amire a kínai diplomácia régóta készül – erről árulkodik Hszi Csin-ping kínai elnök a davosi fórumon elmondott beszéde is. A két nagyhatalom sakkjátszmájában az Európai Unió és Magyarország is fontos mezőnek számít, a részletekről egy neve elhallgatását kérő pekingi elemzőt is megkérdeztünk.