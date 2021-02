Száz lakosra öt uniós vakcina jut Magyarországon

Vakcinaellátottságát illetően Magyarország a középmezőnyben van – derül ki az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ most közölt adataiból. Románia és Lengyelország is többet kap az elvileg a piaci árnál jóval olcsóbb európai oltóanyagokból. Közben az Európai Parlament is a közös uniós vakcinastratégia jobb átláthatóságát sürgeti.