Börtön fenyegeti a KMKSZ elnökét, ha visszatér Ukrajnába

Akár tizenöt év börtönbüntetést is kaphat Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, akit hazaárulással és szeparatizmus támogatásával vádolnak − derül ki a politikus Krónikának adott interjújából. Brenzovics László jelenleg Magyarországon tartózkodik, ugyanis Ukrajnában nem védekezhet szabadlábon, előzetes letartóztatásban pedig akár több évet is tölthet.

Az interjúban több témát is érint, és egyfajta helyzetképet ad a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetéről. Brenzovics László szerint nem teljesültek be a remények Volodimir Zelenszkij elnökké választása után. A kárpátaljai magyarság hetven százaléka támogatta az egykori showman elnökké választását, akinek kampánya pozitív változásokat ígért a nyelvi és oktatási kérdések mellett a háborús helyzet rendezésében is.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a kisebbségi jogokat érintő kérdésekben Zelenszkij magáévá teszi a korábbi, Porosenko-féle politikát, amely mélyen megosztja az ukrajnai társadalmat, és rendkívül hátrányosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget is

− fejtette ki véleményét a KMKSZ elnöke, aki a kettős állampolgárság kérdését is taglalta. Mint mondta, a kettős állampolgárságot az ukrán törvények jelenleg sem tiltják. A tervek szerint tovább kívánják korlátozni a kettős állampolgárok jogait, ami ellentétes a jogegyenlőséggel − tette hozzá Brenzovics László.