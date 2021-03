Gyerekeken tesztelik a Moderna vakcináját

Gyerekeken tesztelik a Moderna koronavírus elleni vakcináját − adta hírül az AFP hírügynökség.

#BREAKING Moderna announces start of Covid-19 vaccine trials for children pic.twitter.com/kQASkWlenv — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2021

A Moderna keddi közleményéből kiderült, 6750 hat hónapos és 11 éves gyerekeken tesztelik a vakcinát. A KidCOVE névre keresztelt program két részből áll: az elsőben a 12 hónaposnál fiatalabbaknak két dózist adnak be 28 nap különbséggel, 25, 50 és 100 mikrogramm mennyiségben, míg az egy évnél idősebb gyermekeknek szintén két dózist 50 és 100 mikrogrammal. A tesztelési folyamat második szakaszában fiziológiás oldatot, placebót adnak be a gyerekeknek. A második oltás után 12 hónapig figyelik a gyerekeket, és kiértékelik az eredményeket.

A Moderna-vakcina a legtöbb oltóanyaghoz hasonlóan kétdózisú. A két oltás között 28 napnak kell eltelnie, a védettség pedig az emlékeztető adag beadása után két héttel nyújt védelmet.

Mint azt már korábban is megírtuk, a Moderna tovább növeli gyártási kapacitását, ezáltal 2022-re várhatóan 1,4 milliárdra növekszik a 100 milligramm dózisú vakcina gyártási kapacitása, emellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy az oltóanyag a koronavírus mutánsai ellen is egyre hatékonyabb legyen.

Az oltóanyagnál nemrég furcsa mellékhatást is észleltek. Annyira tipikus reakciónak számított, hogy nevet is kapott, de a Moderna-kar mégis a klasszikus immunreakciók közé sorolható. Az orvosok szerint az enyhe fájdalom, a bőrpír és az oltás helyének viszketése bármilyen általános oltás után elfogadott, de ez a viszonylag nagy kiterjedésű piros folt minimum szokatlan.

Magyarországon az mRNS-alapú vakcinával a koronavírus-tájékoztató oldal szerint csak 18 évnél idősebb személyeket oltanak be.

A magyar állam az oltóanyagból 1 744 000 adagot kötött le,

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester azonban úgy tudja, hogy az Orbán- kormány nem hívta le a Magyarországnak járó teljes mennyiséget, arra hivatkozva, hogy a Moderna vakcinája nagyon drága.