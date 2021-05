Járvány Indiában: óriási küzdelem és dráma

Indiában már hetek óta exponenciálisan nő az új fertőzöttek száma, és ezzel együtt egyre több ember szorul intenzív kórházi kezelésre, valamint egyre többen halnak meg a járványban. A halottakat már a krematóriumok sem győzik elégetni, ezért néhány helyen az utcákon építettek máglyákat.

A legnagyobb járványgócok a nagyvárosokban vannak, ahol már korlátozásokat is bevezettek ugyan, de így sem sikerült visszaszorítani a vírust. Emiatt az ingázók közül sokan úgy döntöttek, hogy inkább elhagyják a várost és vele együtt a munkahelyüket is azért, hogy megóvják az egészségüket.

Az országban kialakult tragikus helyzetet még az is súlyosbítja, hogy már koronavírusteszthez is alig lehet hozzájutni, és a teszteredmények is nagyon lassan készülnek el.

Ha van annyi szerencséd, hogy hozzájutsz egyhez, akkor is egy hétig tart, hogy meglegyen az eredménye. És amíg meg nem érkezik, addig a kórházba sem tudnak beutalni, még akkor sem, ha súlyos tüneteid vannak

– vázolta a helyzetet az egyik helyi egyetem tanára.

Mindeközben oltóanyagból is nagy a hiány Indiában. Noha az ország a legnagyobb vakcinagyártó hatalom a világon, közel 1,4 milliárd főnyi lakosságuk még így is csak nagyon lassan jut hozzá az oltóanyaghoz.

A híresztelések szerint emiatt az AstraZeneca vakcináját helyben gyártó Indiai Szérum Intézet (SII) már azt fontolgatja, hogy kihelyezi a gyártást más országokba is. Adar Poonawalla, az intézet vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy a következő napokban lehet számítani egy bejelentésre ezzel kapcsolatban. A kormány már korábban megtiltotta, hogy a helyben készített vakcinákat exportálják.

Mindeközben ráadásul az oltási regisztráció is akadozik, a kórházakban pedig még mindig nagy szükség van az oxigénre, ez pedig bizonyos esetekben Indián belül is konfliktusokat eredményezett. Delhi állam kormányzója például azt állítja, hogy a központi kormányzat már célzottan több oxigént juttat más tagállamokba, ami az ő kórházaiknak az ellátását veszélyezteti.

Az egyik helyi kórházban szombaton ki is fogytak az oxigénből annak következtében, hogy az újabb szállítmányt csak 1 óra 35 perckor kapták meg, miközben délre már meg kellett volna érkeznie az intézménybe.

Emiatt a kórházban ápolt emberek közül nyolcan életüket vesztették.

Ennél is nagyobb tragédia történt Gudzsarát államban, ahol kigyulladt egy kórház, és a tűzben 18 ember életét vesztette.

Néhány tudós eközben szombaton azt állította, hogy az indiai kormánynak is nagy felelőssége van abban, hogy ennyire súlyossá vált a helyzet. Állításuk szerint ők már március elején közölték a kormánnyal, hogy az indiai variáns terjedése tragikus következményekkel járhat. A kormány azonban ennek ellenére sem vezetett be szigorításokat, pedig ha megtette volna, akkor mérsékelni lehetett volna a járvány terjedésének hatását – vélik a tudósok.

Mindeközben egyébként az országban továbbra is tartanak tömegrendezvényeket, és nem mindenhol tartják be a távolságtartás, maszkviselés kötelezettségét. Többek közt most is Újdelhi mellett táboroznak azok az indiai farmerek is, akik még hónapokkal ezelőtt kezdtek tüntetésbe a kormány ellen.

Indiának a járvány ellen már több ország is – többek közt az Egyesült Államok, Kína, valamint az EU néhány tagállama – támogatást ígért. A segítség azonban lassan érkezik, bár szombat délután például Thaiföldről megérkezett 15 oxigénkoncentrátor.

Az Egyesült Királyságban élő, indiai származású doktorok pedig telemedicina-ellátásban részesítik az Indiában élő kollégáik pácienseit. Az Indiai Származású Doktorok Egyesületének (BAPIO) egyik tagja kifejtette: azokkal a páciensekkel konzultálnak, akiknek nincs szükségük intenzív kórházi ápolásra, valamint az indiai kórházakban végzett diagnózisok, tesztek eredményeit segítenek elemezni. A programban eddig 250 önkéntes vett részt, a céljuk az, hogy ez a szám idővel elérje az ezret is. Ezenkívül gyűjtést is szerveztek annak érdekében, hogy felszereléseket küldhessenek Indiába.

A külföldi segítség ellenére azonban nagyon úgy fest, hogy a járvány visszaszorításáért hosszú küzdelmet kell még folytatni Indiában.