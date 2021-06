Magyarul szólt be az ellenzéki politikus az ukrán parlamentben

Heves vita alakult ki Nesztor Sufrics, az oroszbarát Ellenzéki Platform - Életért (OPZS) képviselője és a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésével megbízott kárpátaljai koordinátor, a Volodimir Zelenszkij elnök fémjelezte kormánypárt, a Nép Szolgája (SZN) frakcióvezetője, Mikola Tyiscsenko között az ukrán parlamentben.

A hírt közlő strana.ua szerint Sufrics, aki nem mellesleg ungvári születésű, magyarul küldte melegebb éghajlatra a furcsa kárpátaljai akciójával köztudatba került Tyiscsenkót.

A vita kormánypárti politikus vezette, a Magyarországgal való barátságért felelős parlamenti bizottság összetételéről szólt, az ellenzéki képviselő azt nehezményezte, hogy a testületben „Kolja" csak a saját embereit ültette be, akik nem feltétlenül értenek a magyar ügyekhez.

A pódiumnál felszólaló Sufrics magyar szavakat keverve szólogatott be orosz és ukrán nyelven Tyiscsenkónak, amit a képviselők (már amelyik odafigyelt) tapssal és nevetéssel díjaztak.

A parlamenti felszólalással foglalkozó ukrán lapok rendre azt írják, hogy Sufrics „magyarul sértegette" Tyiscsenkót, de ez minimum félremagyarázás.

Kolja, hol vagy te magyar, hát te obolonyi vagy

– vetette oda Tyiscsenkónak oroszul a magyar felmenőkkel is bíró ellenzéki politikus, majd néhány élc után megvillogtatta kissé tört magyar tudását. Obolony Kijev egyik kerülete.

Tessék, sok szeretet. Én megmondom, hogy ez a nép is nem lesz a legjobb a magyar-ukrán barátságba. És tudod, Kolja, mit mondom neked? Viszontlátásra!

– mondta indulatosan Sufrics. Az esetről felvétel is készült, bár meglehetősen zajos, éppen, hogy kivehető, az ellenzéki politikus miről szónokol, Mintha arról is beszélne, hogy magyar rokonai is vannak. A nyelvtudás-fitogtatás 2 perc 11 másodpercnél kezdődik.

Megfigyelők szerint nem feltétlenül fog jót tenni a kárpátaljai magyarságnak, hogy éppen az az oroszbarát párt képviselője magyaráz a kormánypártnak arról, mi kell a magyarokkal való kapcsolat kiépítésében, aminek elnöke ellen éppen hazaárulás vádjával folyik eljárás.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök komájaként számon tartott Viktor Medvedcsuk ellen valóságos offenzívát indított a kijevi kormány, a vádemelés mellett őt és feleségét szankcionálta, valamint bezáratták a Medvedcsukhoz kötődő televíziócsatornákat. Utóbbit orosz propaganda terjesztésével indokolták.

A probléma Sufrics megnyilvánulásával abban leledzik, hogy a kárpátaljai magyarokat nemegyszer illeték szeparatizmus vádjával, és a rosszmájú narratíva szerint Budapest Moszkva malmára hajtotta a vizet Kijev kisebbségi politikájának bírálatával. Az oroszbarát pártok pedig azért állnak be a magyar-ügy mögé, mert ami az oroszoknak és az orosz anyanyelvűeknek jó, az a magyaroknak is, és vice-versa.

Mindenesetre reményt jelenthet a kisebbségi nyelvhasználat, valamint a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésében az új nemzeti kisebbségi törvénytervezet, amennyiben kibővíti a kisebbségek jogait. A Volodimir Zelenszkij által benyújtott tervezetben azonban a kárpátaljai magyarság nem élvezne jogszabályi prioritást, nem is ismernék el őket őshonos nemzetnek, mert van anyagországuk.