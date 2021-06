Ég a tűz a romok alatt az összeomlott 12 emeletes háznál

Péntek hajnalban összeomlott egy tizenkét szintes társasház Miami Surfside negyedében. A hírek eddig négy halottról és 159 eltűntről szólnak. A mentési munkálatokat nehezíti, hogy a romok alatt tűz ütött ki, amely sűrű füsttel árasztja el a környéket – írja a Wall Street Journal. A hatóságok egy szombat reggeli sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy a keresésben részt vevők küzdenek azzal, hogy visszaszorítsák a tüzet, azonban nehéz lokalizálni, mert mélyen a romok alatt pusztít. A mentőcsapatok nehézgépekkel próbálnak árkot ásni, hogy izolálják a tüzet. A cél az, hogy minimalizálják a füst terjedését, hogy folytatni tudják a mentési munkálatokat.

A CNN arról ír, hogy több neves dél-amerikai politikus rokona is eltűnt a romok alatt. Köztük van a paraguayi first lady, Silvana López Moreira két unokatestvére, és három gyermekük. A volt chilei elnök, Michelle Bachelet édesapjának első unokatestvérét is keresik a hatóságok. Rajtuk kívül számos kolumbiai, venezuelai, uruguayi, argentin állampolgár rekedt az összedőlt épület alatt, és nem tudni, hogy élnek-e még.

Most kiderült, hogy egy statikus szakértő már 2018-ban figyelmeztette az üzemeltetőket a megrepedt tartópillérekre és a morzsolódó betonra – írja a New York Times. A három évvel ezelőtti szakvélemény a Champlain Towers South épületegyüttesnél „jelentős szerkezeti sérülést” állapított meg, valamint „kiterjedt” repedéseket a mélygarázs tartóoszlopaiban és falaiban.

Bár a károsodások egy része nem veszélyes, a betonszerkezet nagy részének sérüléseit sürgősen ki kell javítani

– írta szakvéleményében Frank Morabito statikus.

Arra közvetlenül nem utalt, hogy az épület összeomlásának veszélye fennállna, bár azt megjegyezte, hogy a szükséges javítások elengedhetetlenek az épület „szerkezeti integritásának fenntartásához”.

Az óriási költséggel járó felújítást az üzemeltetők már tervbe vették, de a több mint hároméves késlekedés tragédiához vezetett.