Egy hét alatt több mint harminc gyerekkereskedőt kapcsolt le az Europol

Harminchárom feltételezett gyermekkereskedőt vettek őrizetbe egy európai rendőrségi műveletben, melyet Portugália, Spanyolország és Nagy-Britannia vezetett. Az akció 92 áldozat, elsősorban kísérő nélküli gyerekek azonosítását tette lehetővé − adta hírül az MTI az Europol tájékoztatása alapján.

A műveletben 18 ország vett részt. A június 28. és július 4. között zajló akcióban az őrizetbe vetteken kívül további 45, emberkereskedelemmel gyanúsított személyt sikerült azonosítani.

A műveletben az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) is közreműködött. Az akcióban a kísérő nélküli gyerekekre, illetve olyan kiskorúakra összpontosítottak, akik korábban menekültközpontokból szöktek meg, mivel ők gyakran esnek áldozatául olyan hálózatoknak, amelyek hamis személyazonosító okmányokkal látják el őket.

A hatóságok ezenkívül különös figyelmet fordítottak az Európai Unión (EU) belüli gyermekkereskedelemre is. Az érintett kiskorúakkal nemegyszer saját családtagjaik kereskednek, gyakran esnek áldozatául szexuális kizsákmányolásnak, illetve koldulásra és bűncselekmények elkövetésére kényszerítik őket. Az Europol szerint a gyerekkereskedelmet továbbra is ritkán jelentik be, az emberkereskedők pedig a legkiszolgáltatottabb rétegekre, köztük a gyerekekre összpontosítanak.

Az összehangolt műveletben Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Németország, Izland, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc és Nagy-Britannia vett részt.