New York Times: le kell állítani az orosz kiberbűnözőket, egyre jobban elszemtelenednek

Az amerikai lap cikkét a HVG360 szemlézte. A New York Times szerint az orosz bűnbandák egyre jobban elszemtelenedtek az utóbbi időben és lassacskán már nemcsak az Egyesült Államokra, hanem más országokra is veszélyt jelentenek, ugyanis zsarolóvírusaikkal egymás után állítják le nagy cégek és létfontosságú közszolgáltatások számítógépes rendszereit.

Vlagyimir Putyin és Joe Biden júniusi találkozójukon még abban maradtak, hogy a két állam együttműködhet a kiberbiztonsági kérdésekben. Ennek ellenére azonban Oroszország még mindig nem lép fel a területén működő kiberbűnözők ellen, ráadásul a támadások gyakorisága sem csökkent az utóbbi időben.

A New York Times szerint Putyin arra számíthat, hogy ütőkártyaként vetheti be a hackereket, legfőképp azért, mert miattuk még semmilyen szankciót nem hoztak Oroszországgal szemben,

Épp ezért Bidennek világossá kell tennie: a Kreml bajba kerülhet, ha nem lép fel ellenük – írja a New York Times.

A lap szerint ha az oroszok ezután sem cselekednek a hackerek ellen, akkor az amerikaiak az állami gáz- és olajtársaságok ellen rendelhetnének el szankciót, amivel komoly bevételektől foszthatnák meg az oroszokat.

A New York Times azt is leírta, hogy szerintük mindezt a színfalak mögött érdemes elintézni Oroszországgal, mivel így Putyinnak nem kell attól tartania, hogy úgy tűnik: meg kell hajolnia az Egyesült Államok előtt. Hozzátették: a kriptovalutákat is szabályozni kell, mivel a hackerek általában ebben követelnek váltságdíjat a cégektől, az utóbbiak viszont ritkán vallják be, hogy hackertámadás áldozatai lettek és fizettek a bűnözőknek.

Ha nem állítják le a kiberbűnözőket, akkor szinte biztos, hogy máshol is teret tud nyerni a szervezett bűnözés ezen fajtája – figyelmeztetett a New York Times.

Épp ezért Putyinnal is meg kell értetni, hogy itt nem pusztán a nemzetközi hatalmi érdekekről, hanem annál sokkal többről van szó – írták.