Íme az ország, ahol még az orvosokat is meggyilkolják

Összesen 252 alkalommal alkalmazott erőszakot az orvosokkal szemben vagy fenyegette meg őket a mianmari hadsereg a februári katonai puccs óta egy nemrég napvilágot látott jelentés szerint. A dokumentumban azt írták:

LEGALÁBB huszonöt ORVOST MEGÖLTEK A KATONÁK.

Összesen 190 egészségügyi dolgozót pedig őrizetbe vettek, miután mintegy 86 kórházban akcióztak. Ezen belül legalább tizenöt alkalommal megzavarták a koronavírus-fertőzöttek ellátását, a legtöbb alkalommal a védőfelszerelést, illetve az oxigénpalackokat foglalták le a hadseregnek, de arra is volt példa, hogy bezárattak egy kórházat.

Az egészségügyi dolgozóknak rejtőzködniük kell, máskülönben letartóztatják őket

– áll a Reuters által ismertetett jelentésben, amely szerint ha őket nem sikerül elkapniuk, akkor a családtagjaikat viszik el helyettük.

Bár a kormányzat ellen indult polgári engedetlenségi mozgalomhoz az egészségügyi dolgozók közül is sokan csatlakoztak, a jelentés szerint nemcsak az állam, hanem a katonai junta ellen lázadók is veszélyeztetik az egészségügyi dolgozókat, ugyanis több alkalommal is a kórházak közelében hajtottak végre robbantásos merényleteket.

A mianmari egészségügy gyakorlatilag összeomlott a februári katonai puccs óta, amikor Aung Szan Szú Kjí kormányfőt elmozdították tisztségéből, és letartóztatták. Ezek után nem csoda, hogy a múlt héten az országban átlagosan naponta háromszáz ember halt meg koronavírus-fertőzésben. Szakértők szerint azonban a kormányzat által publikált számok még így is alulbecsülik a helyzetet, mivel csak kevés tesztet végeznek az országban.