Folytatódik a menekülés a halálos hétfői káosz után

Újraindult a forgalom a kabuli nemzetközi repülőtéren – jelentette be Hank Taylor amerikai tábornok hétfőn a Pentagonból.

Hétfőn a repülőtér kifutópályáit az Afganisztánból menekülni próbáló emberek ezrei lepték el, emiatt fel kellett függeszteni a járatok indítását és fogadását. Több száz, Afganisztánból menekülni akaró civil hatolt be a kabuli nemzetközi repülőtérre,

a kialakult káoszban legalább hét ember életét vesztette.

Néhányan azután lelték halálukat, hogy lezuhantak egy C-17-es típusú amerikai katonai szállító repülőgépről, amelynek belekapaszkodtak az oldalába a felszállás előtt.

Azt követően, hogy újraindult a forgalom a repülőtéren leszállt a német légierő A400M típusú szállító repülőgépe. Feladata a német állampolgárok evakuálása Afganisztánból – közölték biztonsági források.

Németország ígéretet tett arra is, hogy segít annak a sok afgánnak, akik különböző minőségben dolgoztak a német kormánynak, beleértve a katonai műveleteket is, és akiket most a tálibok üldöznek.

Az üzbég főváros, Taskent az evakuálás német központja. A Kabulból érkező járatok először ott állnak meg, majd az utasok polgári járatokkal utaznak tovább Németországba. A németek több A400M típusú repülőgépet is küldtek a térségbe.

A hétfő esti afganisztáni fejleményeket ebben a cikkünkben foglaltuk össze.