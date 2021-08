Hétfő éjjel elhagyta Afganisztánt az Egyesült Államok utolsó teherszállító gépe is, ezzel hivatalosan is véget ért a húsz évig tartó, kudarccal végződő háború. Még az utolsó napokban is menekültek tízezrei vándoroltak Afganisztán különböző régióiból a fővárosba, annak reményében, hogy a kabuli repülőtéren keresztül valamelyik nyugati országban kapnak menedéket. Pedig helyszíni tudósítások arra figyelmeztettek: már azok sem feltétlenül reménykedhetnek segítségben, akik egyébként rendelkeznek a kiutazáshoz szükséges dokumentumokkal.

Pedig vélhetően ezrek vannak még Afganisztánban, akik az elmúlt húsz évben együttműködtek a nyugati csapatokkal, ezáltal okkal félnek attól, hogy az amnesztia ellenére a tálibok megbüntetik őket.

Miközben a repülőtér körül kialakult sátortáborban tömegek várakoztak, a nyugati országok többsége elhagyta a tálibok kezére került országot. A fundamentalistákkal kötött megállapodás értelmében augusztus 31-ig, vagyis keddig volt lehetőség az evakuációs művelet lezárására, azt követően a talibán veszi át az ellenőrzést a kabuli repülőtér felett.

Az Egyesült Államok már korábban bejelentette, hogy az utolsó percig fenntartja a légihidat. Augusztus 14-e és 30-a között 114.400 főt hoztak ki Afganisztánból, ebbe azonban az amerikai állampolgárok népes tábora is beleszámítandó. Pénteken a Pentagon közölte: az evakuációs művelet utolsó fázisába lépett, ezáltal magasabb számban kerülnek fel a szállítógépekre amerikai katonák és a különböző elszállítandó eszközök.

Ebből pedig következik, hogy a hétvégén már csak korlátozott létszámban fértek fel civilek a 45 percenként induló repülőgépekre.

Pedig a hétvégén még 350 amerikai állampolgár is kimentésre várt, arról pedig egyelőre nincs konkrét információ, hogy mennyi, vízummal rendelkező afgán állampolgárt nem sikerült kihozni a káoszba süllyedő országból.

Az azonban már most látszik, hogy mindenki nem fért fel a gépekre. Az Egyesült Királyság szombaton fejezte be a műveletet, London tizenötezer embert evakuált. A kormány szerint azonban nagyjából 1100 afgán állampolgárt nem sikerült kimenekíteni, az ellenzék pedig úgy véli, ennek többszörösét hagyhatták hátra. Hasonló a tapasztalat az evakuációs műveletet csütörtökön lezáró Németország esetében is. Berlin összesen 5347 embert, közöttük 4100 afgán állampolgárt mentett ki. A BBC helyszíni tudósítója egy utolsók között kivont német katonatiszttel készített rövid interjút, a férfi pedig elmondta:

legalább kétezer olyan embert hagytak hátra, akik korábban segítették csapataik munkáját.

Vasárnap összesen 98 ország írta alá azt a közleményt, amelyben állítják: megállapodtak a tálibokkal abban, hogy augusztus 31-e után is kivonhatják az országból szövetségeseiket. A dokumentum szerint továbbra is kiállíthatnak vízumot afgán állampolgároknak, illetve az „indulási pontokon” a talibán biztosítani fogja az ország békés elhagyását. Korábban a fundamentalisták általános amnesztiát hirdettek, ennek értelmében a kollaboránsokat nem büntetnék meg.

Az azonban már a szövegből kiderül, hogy megállapodásról csak jóindulattal lehet beszélni. Az aláíró országok ugyanis tálib vezetők közleményeiből következtetnek arra, hogy a hatalomátvételt követően is engedélyezik a kiutazást, erre utalnak az amerikai különmegbízott, Zalmay Khalilzad tweetjei is.

Várjuk meg, míg az idegen erők kivonulnak országból. Ezt követően honfitársaink – függetlenül attól, hogy együttműködtek-e korábban az amerikai vagy más csapatokkal – elhagyhatják az országot. Valamennyi repülőtér, így a kabuli is rendelkezésükre áll majd

– fogalmaz az amerikai diplomata által lehivatkozott, afgán népnek szánt tálib közlemény. A szöveg arra is kitér, hogy már zajlanak a tárgyalások az amerikai csaptokkal a kabuli repülőtér visszavételéről, ahogyan megjegyzik azt is: bár nem ellenzik a külföldre utazást, azt „afgánhoz, muszlimhoz méltóan” teszik lehetővé. A tálibok egyébként nem következetesek a kiutazást illetően. Egy hete még azt hangoztatták, hogy augusztus 31-e után a repülőteret és a határokat is lezárják.

Ha lesz is lehetőség az ország elhagyására, azt vélhetően civil járatokon vagy a szárazföldi határokon keresztül tehetik majd meg a menekülő afgánok. Ehhez azonban meg kell várni a tálib állam felállását, amit várhatóan a szélsőségesek, például az Iszlám Állam helyi szervezetének támadásai is lassítanak majd.

Nemzetközi előrejelzések szerint az országban rekedt afgánoknak nehéz időszakra kell felkészülniük.

Az ENSZ már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy éhínség fenyegeti Afganisztánt, miután a szervezethez nem érkezett meg a helyzet kezeléséhez szükséges, 200 millió dolláros támogatás. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete friss közleménye pedig hozzáteszi: az egyre súlyosabb szárazság már több mint 7 millió, mezőgazdaságból élő ember megélhetését veszélyezteti, miközben az országban jelenleg 14 millió ember, a lakosság mintegy harmada tartósan éhezik.

(Borítókép: A kabuli Hamid Karzai Nemzetközi Repülőteret biztosító két amerikai ejtőernyős katona, mögöttük felszáll egy C–17 Globemaster III amerikai katonai teherszállító repülőgép 2021. augusztus 25-én. Fotó: MTI / AP / Amerikai védelmi minisztérium)