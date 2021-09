Jött a medve, műteni kellett az áldozatokat

Egy nap alatt két embert is medvék támadtak meg a Székelyföldtől nem messze található Prahova megyében. Mindkét személyt kórházban kellett műteni.

Először egy 45 éves férfi került a Ploieşti-i megyei sürgősségi kórház intenzív osztályára szombaton. Ő Comarnic közelében lett medvetámadás áldozata, ami miatt műteni kellett. Az orvosok szerint kész csoda, hogy élve megúszta a támadást – írja a Főtér.

Szombat este aztán Breaza közelében egy 58 éves férfira támadt rá medve az erdőben. A férfit a fején sebesítette meg a vadállat. Kórházba kellett szállítani, megműtötték, azóta viszont stabil az állapota.

A hét elején a román katasztrófavédelem sajátos üzenetben figyelmeztetett, hogy Brassó környékén is medvét láttak. Kedden a Székelyföldön, Hargita megyében is volt két incidens, az egyik alkalommal egy csűrbe zárták be véletlenül a medvét.