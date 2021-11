A BioNTech vezérigazgatója elmondta, meddig hatnak az oltások

Az utóbbi hetekben Németországban is egyre többen betegszenek meg a koronavírus-járvány negyedik hullámában. A Bild am Sonntag most megszólaltatta Ugur Sahint, a BioNTech vezérigazgatóját, aki arról is nyilatkozott, meddig hatnak az oltások.

A német lap arról ír, hogy az országban továbbra is az oltatlanok vannak többségben a kórházak intenzív osztályain. A Robert Koch-Institut legutóbbi jelentése szerint az intenzíven fekvő betegek 74 százaléka nem kapott teljes körű védőoltást az utóbbi négy hétben.

Ugur Sahin arra hívja figyelmet, az emlékeztető oltás beadatása hat hónap után javasolt.

A klinikai vizsgálat adatai azt mutatják, hogy az antitestek szintje az oltást követő hetedik, nyolcadik, vagy kilencedik hónaptól kezd csökkeni

– fogalmaz az újságnak a BioNTech vezérigazgatója, aki arra buzdítja a lakosságot, főleg az idősebbeket, hogy hat hónap elteltével adassák be az emlékeztető oltást, ellenkező esetben megfertőződhetnek és tüneteket is produkálhatnak.

Magyarországon hétfő óta a napi új fertőzések száma több mint triplájára emelkedett, míg a halottak száma több mint duplájára nőtt.

A kormányzat egyelőre nem rendel el szigorítást a Covid elleni védekezésben, ám a napi új esetszámok és a Covid-halottak emelkedő száma lassan, de biztosan ezt indokolja, ezt a szakemberek mellett már kormánytag is pedzegeti. A harmadik hullám felfutó szakaszában a mostani esetszámok mellett már elrendelte a boltzárat a kormány, most a 60 százalékos átoltottsági szint még segít, ki tudja, meddig?