Lukasenka hajlandó tárgyalni az EU-val

A bevándorlók délelőtti visszavonulása után új tábor jött létre a Kuzńica Białostocka–Bruzgi lengyel–belarusz határátkelőnél, ráadásul a határátkelő belarusz oldalán filmes stábok is megjelentek – közölte Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője. Zaryn saját Twitter-oldalán arról ír, hogy a keddi határostrom után a külföldiek egy része megközelíti a kerítést.

A szóvivő hozzátette: a határon jelenleg pszichológiai harc folyik. Ezt olyan felvételekkel igyekezett alátámasztani, melyen egy fotóriporter olyan gyerekeket fényképez, akiket a közeli sátrakból hoztak a kerítéshez.

Maciej Wasik belügyminiszter-helyettes szerint ugyanakkor szerdán a határátkelő belarusz oldalán táborozó külföldiek összecsomagoltak, majd belarusz tisztviselők kíséretében ismeretlen helyre távoztak.

Nemrég az Index is beszámolt arról, hogy a bevándorlók kedden belarusz hanggránátokkal ostromolták meg a lengyel határt. A lengyel védelmi erők végül leállították a Kuzńica Białostocka határátkelőnél délelőtt megkezdődött ostromot, amelynek alkalmával a bevándorlók köveket is használtak a hanggránátok mellett. A lengyel oldalról erre vízágyúk és könnygáz bevetésével válaszoltak, a határt védők közül hárman megsérültek.

Csütörtökön indul a repatriáló gép Minszkből

Madzsid al-Kilani moszkvai iraki konzul szerdán arról számolt be, hogy csütörtökön elindul az első olyan repülőjárat, amely hazaszállítja az iraki menekülteket Belaruszból. A konzul elmondása szerint ezzel a géppel mintegy háromszáz ember indul haza.

Kilani egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy Erbílben, majd Bagdadban fog leszállni a belarusz fővárosból induló repülőgép. A bevándorlókat térítésmentesen szállítják haza a térségből.

Leállította az afgánok szállítását Törökországból a belarusz légitársaság

A Belavia belarusz nemzeti légitársaság szerdán leállította a Törökországból Belaruszba tartó járatain az afgán állampolgárok szállítását – mindezt a cég sajtószolgálata tudatta.

Korábban a Belavia azt is bejelentette, hogy a török hatóságok döntése értelmében november 12-étől nem fogadják Irak, Szíria és Jemen állampolgárait a Törökországból Fehéroroszországba tartó viszonylaton.

Lukasenka hajlandó tárgyalni az EU-val

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek sikerült megegyeznie Angela Merkel leköszönő német kancellárral arról, hogy a belarusz tisztviselők tárgyalóasztalhoz ülnek az Európai Unió képviselőivel a lengyel–belarusz határon kialakult helyzet megoldásának érdekében. A felek a megállapodás előtt két napon belül már másodjára egyeztettek telefonon.

A német kancellár szóvivőjének tájékoztatása szerint Angela Merkel az ENSZ és az Európai Unió segélyeinek határon rekedtekhez való eljuttatását hangsúlyozta.

Brüsszel korábban azzal vádolta Lukasenkát, hogy szándékosan idézte elő a válságot a lengyel–belarusz határon, valamint hogy részben megtévesztő üzenetekkel irányította a lengyel határhoz az illegális bevándorlókat.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője korábban arról beszélt, hogy uniós forrásokkal kell támogatni a lengyel határvédelmet. Az ezzel kapcsolatos bírálatok miatt korábban Olaf Scholz ügyvezető német alkancellár is védelmébe vette Lengyelországot.

Megszavazta a határőrizeti törvény módosítását a lengyel országgyűlés

A lengyel szejm a határőrizeti törvény módosítását is megszavazta. A most elfogadott tervezet lehetővé tenné a belépési tilalom elrendelését a lengyel–belarusz határ mentén, valamint az onnan kitiltott újságírók munkáját is szabályozná. A tervezet rövidesen a szenátus elé kerül, ahol az ellenzék többsége minimális.

A 460 fős szejmben 245-en voksoltak a hétfőn előterjesztett, a parlamentben elsőbbségi eljárásban megvitatott javaslat mellett. A képviselők közül 167-en adtak le ellenszavazatot, 25-en pedig tartózkodtak a voksoláskor. A kormányfrakció 226 jelenlévő tagja mellett 11 független képviselő szavazott még igennel.

Az előterjesztők szerint a tervezet célja, hogy biztosítsák a határőrség munkájának hatékonyságát az állam vagy a közbiztonság veszélyeztetésének esetén is.