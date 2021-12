Fegyverrel akartak behatolni Erzsébet királynő kastélyába

A férfi akkor próbált meg behatolni az épületbe, amikor Károly herceg és Kamilla hercegné is meglátogatta a királynőt. A rendőrség szerint a kastélyban szolgáló biztonságiak azonnal cselekedtek, amint a férfi tiltott területre lépett a kastély területén, így még azelőtt elkapták őt, hogy bejutott volna az épületbe.

A férfit most őrizetben tartják, a királyi családot pedig értesítették az esetről, amellyel kapcsolatban a londoni rendőrség megkezdte a nyomozást. A hatóságok úgy vélik, hogy elszigetelt esetről van szó, nincs veszélyben a királyi család.

Korábban András herceghez próbáltak bejutni

Nem ez az első eset, hogy megpróbálnak betörni a királyi család egyik rezidenciájára. Idén májusban András herceg lakhelyére mászott be két fiatal, akkor ők simán átmásztak egy kerítésen anélkül, hogy a biztonsági szolgálat ezt észrevette volna. Mindez azt is jelentette, hogy közvetve akár Erzsébet királynő is veszélybe kerülhetett volna, mivel a szóban forgó rezidencián ő is gyakran megfordult.

A királynő egyébként karácsony alkalmából egy beszédet is közzétett szombaton, erről itt írtunk bővebben.

(via The Guardian)