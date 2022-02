A szlovén kormány idén is aláírta a szerződést a nemzeti hírügynökséggel

Igor Kadunc, az UKOM igazgatója elmondta: ezzel lefektették az alapokat az STA munkájának zavartalan folytatásához olyan fontos évben, mint az idei, amikor több választást is tartanak. Szlovéniában az idén általános és önkormányzati választások is lesznek, valamint az államfő személyéről is döntenek az állampolgárok – írta meg az MTI.

A megállapodás lényegében a 2021-es szerződésben már rögzített alapelveket követi – mondta Kadunc, hozzátéve: legutóbb a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy erőfeszítéseket tesznek a közszolgálati és a kereskedelmi tevékenység összehangolására.

A szlovén kormány tavaly fogadta el azt a rendeletet, amely szerint csak a közszolgálati hírek mennyisége után fizet az STA-nak. A hírügynökség – bár bírósághoz fordult az ügyben, azzal érvelve, hogy a hírügynökséget a kormányzatnak a törvény szerint finanszíroznia kell –, a testület jogerős ítéletéig eleget tesz a rendelkezésnek.

A kormány és az STA vezetése közötti vita miatt az UKOM tavaly kilenc hónapig visszatartotta a hírügynökség támogatásait.