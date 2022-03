Itt tart most a hajtóvadászat Putyin milliárdos oligarchái ellen

Oroszország ukrajnai inváziója óta nemcsak az államot, hanem egyre több orosz oligarchát is szankcionálnak a Nyugati államok. Az olasz hatóságok legutóbb 140 millió euró értékben foglaltak le luxusingatlanokat és hajókat.

Az olasz hatóságok csaknem 140 millió euró (54 milliárd forint) értékben foglalt le villákat és jachtokat négy olyan orosz oligarchától, akiket az Európai Unió szankciós listájára helyeztek Ukrajna inváziója miatt – írja a Reuters.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a földközi-tengeren lévő Szardínia szigetén Aliser Uszmanov milliárdos üzletember villáját, valamint Vlagyimir Szolojov állami televíziós műsorvezető Comói-tónál lévő luxusingatlanját is lefoglalták.

A források azt is megerősítették, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Alekszej Mordasovval, Oroszország leggazdagabb emberével is szoros kapcsolatot ápoló Gennagyij Timcsenko jachtjait is lefoglalták egyik napról a másikra az észak-olaszországi Imperia kikötőben.

Az orosz oligarchák az elmúlt húsz évben számos luxusnyaralót vásároltak Olaszországban, és további lefoglalásokra lehet számítani,

ahogy a nyugati államok egyre több szankcióval sújtják az oroszokat.

Az üzbegisztáni születésű Aliser Uszmanovról köztudott, hogy több birtokkal is rendelkezik Szardínián, míg az olasz média szerint Alekszej Mordasov egy több mint 66 millió euró értékű ingatlan tulajdonosa volt a szigeten.

Lecsaptak a britek

Mint arról az Index is korábban beszámolt, miután Vlagyimir Putyin elismerte a szakadár államok függetlenségét, és csapatokat küldött a térségbe, a britek elsőként vetettek ki szankciókat az oroszokra. Ezek egy része az oligarchák brit vagyonának befagyasztása és utazásaik korlátozása volt.

A három oligarcha, akit érintenek a szankciók, Gennagyij Timcsenko orosz üzletember, valamint Igor és Borisz Rotenberg. Mindhárman szoros kapcsolatot ápolnak Putyinnal, ezért váltak a büntetőintézkedések célpontjává.

Putyin szövetségese, Gennagyij Timcsenko milliárdos jégkorongrajongó, aki Volga nevű befektetési csoportján keresztül széleskörű üzleti érdekeltségekkel rendelkezik az energetikában, a közlekedésben és az építőiparban. Timcsenkóval már többször közölték, hogy jó kapcsolatokat ápol ukrajnai destabilizációs erőkkel.

A Gazprom Drilling vállalat többségi részvényese Igor Rotenberg is szoros gazdasági kapcsolatot ápol Putyin elnökkel. Igor nagybátyja, Borisz Rotenberg is célkeresztbe került, aki a társtulajdonosa az SGM-csoportnak, amely Oroszország legnagyobb gázvezeték- és áramvezeték-építő vállalata.

Hadjárat az oligarchák ellen

Az Egyesült Királyság után az amerikai elnök, Joe Biden is hadjáratot hirdetett az orosz oligarchák és azon korrupt vezetők ellen, akik dollármilliárdokat építettek fel az erőszakos rezsimből. Ezeket az ügyeket külön munkacsoport vizsgálja az amerikai igazságügyi minisztériumban, és céljuk, hogy megtalálják, valamint lefoglalják az oligarchák jachtjait, luxuslakásait és magánrepülőgépeit.

Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője által közölt adatlap szerint több orosz oligarchát szankcionáltak. A listán szerepelt Aliser Uszmanov is, akinek a 600 millió dollár értékű szuperjachtját is lefoglalták. A Forbes szerint a 15 917 tonnás luxushajó a világ legnagyobb összsúlyú jachtja.

Az Oroszország elleni szankciók bejelentése után felszedték a horgonyt az orosz oligarchák szuperjachtjai, és olyan országok kikötői felé vették az irányt, ahol – elvileg – nem fenyegeti őket az elkobzás veszélye. Többek között Vagit Alekperov, az orosz Lukoil elnöke is mentette a hajóját Montenegróba, valamint további három, szintén oligarchák tulajdonában lévő jacht tartott a Maldív-szigetekre, ahol már a négy legdrágább orosz tulajdonban lévő luxusjacht horgonyozott.

A legismertebb orosz oligarcha, Roman Abramovics pedig úgy döntött, eladja a Chelsea-t, és az eladásból származó teljes bevételt az ukrajnai háború áldozatainak segítésére ajánlja fel.

Az orosz légitársaság, az Aeroflot bejelentette: március 8-tól leállítja az összes nemzetközi járatát. A légitársaság azért döntött így, mert az ország légi közlekedési ügynöksége azt javasolta minden, külföldi lízingelt repülőgéppel rendelkező orosz légitársaságnak, hogy állítsák le a külföldi utas- és teherszállító járatokat, arra hivatkozva, a nyugati szankciók részeként nagy a kockázata annak, hogy lefoglalják őket.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő szombati cikkeinket itt találja.

(Borítókép: Alisher Usmanov 2016. március 24-én. Fotó: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images)