Civileket gyilkolnak az oroszok, de az offenzíva nem halad

Hajnalban az oroszok rakétacsapást hajtottak végre az egyik, Harkiv közelében lévő település ellen. A támadás alatt egy iskolát, egy közösségi házat és több lakóépületet is szétlőttek. Az akciónak legalább 25 halálos áldozata volt, rajtuk kívül 21 ember megsérült, többen kritikus állapotban kerültek kórházba.

Délután már magát Harkivot érte csapás, ahol a városi piacot bombázták le az oroszok úgy, hogy az ki is gyulladt. A tűzoltás alatt aztán folytatódott a bombázás, ennek következtében az egyik tűzoltó meghalt. Mindeközben kijevi tudósítónktól értesültünk arról, hogy Kijevben is 3000 négyzetméteren égett a tűz egy külvárosi raktárépületnél.

Az is csütörtökön derült ki, hogy több mint ezren voltak abban a mariupoli kórházban, amelyet szintén az oroszok bombáztak le még szerdán. A több mint ezres létszám fényében óriási szerencse, hogy a bombázás következtében senki sem halt meg.

A várost azonban továbbra is nagy erőkkel ostromolják az oroszok. Az utóbbi hetekben egyre többet lehet hallani arról a szélsőjobboldali nézetek valló „ezredről” is, amely a várost védi, róluk most részletesebben is írtunk.

Civileket gyilkolnak, de az offenzíva nem halad

A Reuters ukrán és nyugati forrásokra hivatkozva azt írta: az utóbbi pár nap arról szólt, hogy az oroszok civileket gyilkoltak, miközben az offenzíva egyáltalán nem haladt.

Az ukránok szerint az oroszok már több mint 14 ezer katonát vesztettek a háború kezdete óta. Mindeközben az oroszok is közölték az ukrán veszteségeket, valamint azt írták: le fogják leplezni, hogy Ukrajna amerikai támogatással biológiai fegyverekkel kísérletezett.

Gyilkos fegyvereket küldenek Ukrajnába, mások is fegyverkeznek már a háború miatt...

Szerdán felvetődött, hogy az amerikai kormányzat Switchblade 300-as és 600-as öngyilkos drónokat küldhet Ukrajnának. Csütörtökön pedig kiderült, hogy Joe Biden kormánya ezt valóban jóváhagyta, így az ukránok hamarosan hozzájutnak a gyilkos fegyverekhez.

Bár nem ezekből, de úgy tudni, hogy az európai államok is egyre nagyobb mértékben vásárolnak amerikai fegyvereket az ukrajnai háború miatt.

...közben pedig békéről szó sem esik

Csütörtökön érdemben sem az orosz, sem az ukrán nyilatkozott arról, hogy miként állnak jelenleg azok a béketárgyalások, amelyeknek a legutóbbi fordulóját szerdán tartották. Az ukrán elnök mindössze annyit tett ezzel kapcsolatban, hogy emlékeztetett arra: számukra mik a legfontosabb dolgok a béketárgyaláson.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mindeközben azt mondta: ez a háború elsősorban nem is Ukrajnáról szól, hanem arról, hogy az oroszok az Egyesült Államok terjeszkedésétől tartanak (a külügyér szintén megismételte azt, hogy az oroszok miből nem hajlandóak engedni az ukránokkal folytatott tárgyalásokon).

Az ukrán elnök egyébként napközben a német Bundestag előtt mondott beszédet, és azt kérte, hogy növeljék az Ukrajnának nyújtott háborús támogatást. Később pedig látogatást tett egy ukrajnai orosz családnál, akiket orosz katonák lőttek meg.

Kárpátaljai érdemek, likvidált hadosztályparancsnok, hazaáruló tábornok

Csütörtökön kiderült az is, hogy egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. Mindeközben azonban az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy az egyik kárpátaljai székhelyű dandár csúnyán megfutamította az orosz katonákat és számos felszerelésüket elzsákmányolták.

Az ukrán védelmi minisztérium csütörtök este közölte, hogy megölték az egyik orosz hadosztály parancsnokát. Az orosz Nemzeti Gárda vezetőhelyettesét pedig úgy tudni, hogy őrizetbe vettek, mert hazaárulással vádolják (bár az utóbbi kijelentést többen cáfolták, szerintük csak menesztették őt). Mindeközben egy hangfelvétel szerint a morál már annyira rossz az orosz seregnél, hogy a katonák inkább lábon lövik magukat ukrán golyókkal, csak ne kelljen harcolniuk.

A gazdasági háború térdre kényszerítheti Oroszországot

Mindeközben a gazdasági háború hatásai is kezdik érezteti a hatásukat Oroszországban. Az üzletekben beindult a pánikvásárlást és már Vlagyimir Putyin is elismerte, hogy baj van. Az orosz kormány több döntést is hozott azért, hogy csökkentse a válság hatását.

Mindeközben az Európai Bizottság lépéseket tett azért, hogy függetlenítsék az uniót az orosz gáztól.

Több mint 450 ezren menekültek Magyarországra

Továbbra is nagy számban érkeznek a menekültek az Ukrajnával szomszédos országokba. Orbán Viktor csütörtök este azt mondta, hogy a Magyarországra érkezők száma hamarosan meghaladja a 450 ezret.

Mindeközben a Magyarországra menekült ukrajnai árvák egy levélben köszönték meg a segítségnyújtást, az ENSZ pedig arra figyelmeztetett, hogy sokan a bűnözők áldozataivá válhatnak. Csütörtökön egyébként az embercsempészek már mozgolódtak is a magyar–ukrán határon: most éppen aközben fülelték le őket, hogy megpróbáltak egy tucat hadköteles embert is átcsempészni.

