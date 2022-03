Megadta magát, mégis lelőtték

Képviselőik nemrég a Biztonsági Tanács ülése előtt vonták felelősségre Moszkvát. A brit külügyminiszter, Liz Truss szerint megdönthetetlen bizonyítékok igazolják, hogy az orosz erők háborús bűnöket követtek el.

„Vlagyimir Putyin áll mögöttük” – idézte a Guardian Liz Trusst. „Végső soron a Nemzetközi Büntetőbíróságnak kell eldöntenie, hogy ki háborús bűnös és ki nem, a bizonyítékokat azonban nekünk kell bemutatnunk.”

Az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken egyetért Joe Bidennel abban, hogy Ukrajnában háborús bűnöket követtek el. Az amerikai szakértők folyamatosan értékelik és dokumentálják a lehetséges háborús bűnöket.

A napokban Biden kivívta Moszkva haragját, amikor egy újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök háborús bűnösnek nevezte Putyint.

Az Egészségügyi Világszervezet 43, ukrajnai egészségügyi intézmény ellen intézett támadást azonosított anélkül, hogy megnevezte volna a felelősöket. Ezekben tizenketten meghaltak és többtucatnyian megsebesültek.

– szögezte le Tedros Adhanom Ghebreyesus főigazgató az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt.

A mariupoli színházat annak ellenére bombázták le, hogy oroszul a levegőből is jól látható „Gyerekek” feliratot festettek fel óriási, vörös betűkkel mindkét oldalára.

It is impossible to get people out from under the rubble of the theater in Mariupol because of constant shelling. On March 16, the Russian Armed Forces bombed the Drama Theatre in Mariupol. It was an air-raid shelter and had "children" written around it on the concrete. pic.twitter.com/WoYAXjGbVH