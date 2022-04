Hitelkártya buktathatja le a brooklyni metróban lövöldöző férfit

Egy helyszínen talált hitelkártyának köszönhetően a nyomozóknak sikerült azonosítaniuk a brooklyni metróban kedden történt lövöldözés feltételezett gyanúsítottját – tájékoztatta két bűnüldözési forrás a CNN-t.

A hitelkártyát annak az U-Haul teherautónak a bérléséhez használhatták, ami a rendőrség szerint kapcsolatban áll a lövöldözéssel. A járműre ráadásul szintén Brooklynban bukkantak rá, azt viszont egyelőre nem közölték, hogy a jármű milyen módon köthető össze a lövöldözéssel.

James Essig, a New York-i rendőrség nyomozóinak vezetője elmondta: a 62 éves Frank Jamest még nem nevezték meg gyanúsítottként. Eddig annyit lehet tudni, hogy a férfinak Wisconsinban és Philadelphiában is van lakcíme, ahol a teherautót is bérelték.

A férfi a lövöldözéskor gázálarcot és narancssárga építőipari mellényt viselt. Információk szerint az elkövető egy füstgránátot dobhatott a peronra, hogy így terelje el a csúcsforgalomban a tömeg figyelmét.

Helyi idő szerint reggel fél kilenc körül nyitott tüzet a Sunset Parkban lévő, a 36. utca és a 4. sugárút sarkán lévő metróállomáson. A New York-i tűzoltóság (FDNY) azt állította, hogy füst miatt érkezett hívás az állomásról, amire reagáltak, és a helyszínre érkezve több lőtt sebesültet találtak. Az eddigi információk szerint

LEGALÁBB TIZENHÁRMAN KERÜLTEK KÓRHÁZBA, KÖZÜLÜK EGY EMBER ÁLLAPOTA VÁLSÁGOS.

A források szerint a sebesültek közül néhányan felugrottak egy másik szerelvényre, hogy a következő állomásra meneküljenek. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!