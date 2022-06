Megszólalt az osztrák külügy az Orbán Viktor szívinfarktusáról szóló bejegyzésről

Péntek reggelre rendelte be a magyar külügyminisztérium a budapesti osztrák nagykövetet, miután az osztrák állami műsorszolgáltató, az ORF egyik vezetője Orbán Viktor szívinfarktusáról írt egy szarkasztikus bejegyzésben. A már visszavont posztot az osztrák külügyminisztérium elfogadhatatlannak tartja, és elhatárolódik az abban leírtaktól.

Karl Pachner, az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) vezetője szerda este posztolt arról Facebook-oldalán, hogy Orbán Viktor szerinte szívinfarktust is kaphatna, és így lemondhatna, valamint hogy a világ jobb hely lenne nélküle, valamint az orosz és török elnök nélkül. A bejegyzésből botrány lett, az osztrák állami műsorszolgáltató vezetője később elnézést kért.

Természetesen nem kívánom Orbán halálát, annak ellenére sem, hogy néhány Facebook-felhasználó ezt olvasta ki az én szarkasztikus szövegemből

– írta Karl Pachner, aki visszavonta a posztot.

Az Index megkereste az ügyben a magyar külügyminisztériumot, ahonnan azt a választ kapta: péntek reggelre berendelték Ausztria budapesti nagykövetét, hogy magyarázatot kérjenek az osztrák állami média vezetőjének botrányos kijelentése miatt. Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára szerint „ezek után erkölcsi minimum”, hogy Karl Pachnernek le kellene mondania.

Bár a posztot visszavonták, a sajtóban több helyen is megjelent a lementett verzió:

Az osztrák külügyminisztérium is reagált az osztrák állami média vezetőjének azóta törölt bejegyzésére.

Kétségtelenül ízléstelen és teljesen elfogadhatatlan. Ez azonban egy privát Facebook-fiók, amelynek nincs köze Ausztria hivatalos szerveihez

– idézi az osztrák külügyminisztériumot a Kronen Zeitung.

Az osztrák sajtó részletesen foglalkozik a botránnyal, az ügyről elsőként beszámoló Heute például megszavaztatta olvasóit arról, hogy le kell-e mondania Pachnernek a bejegyzése miatt – a válaszadók 70 százaléka szerint igen.

Mint megírtuk, az osztrák újságíró azon háborodott fel, hogy a magyar kormány – az olajembargós, heteken át tartó vita lezárulta után – amiatt lengette be ismét az unió oroszellenes szankciós csomagjának vétóját, hogy Vlagyimir Putyin támogatójának, Kirill ortodox pátriárkának a vagyonát is be akarták fagyasztani, az unió azonban végül úgy döntött, a magyar vétó emlegetésének hatására eláll ettől.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. május 30-án. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)