Tarthatatlan volt a helyzet, lelőtték a majombanda egyik tagját

Az elmúlt időszakban Japánban vadmajmok támadtak meg az utcán embereket. A helyi rendőrség most az egyiket sikeresen elfogta és megölte.

Mint arról beszámoltunk, vadmajmok támadtak meg több tucat lakost a Japánban lévő Jamagucsiban az elmúlt hetekben: a jelentések szerint az állatok bemásztak a házak ablakain, vagy az utcán hátulról lecsaptak rájuk. A támadások július 8-án kezdődtek, és azóta legalább 45 embert sebesítettek meg japán makákók – más néven hómajmok – a térségben.

A France24 értesülése szerint most a japán rendőrség egy gimnázium területén elfogta, nyugtatópisztollyal lelőtte, majd megölte az említett majombandának az egyik tagját. A négyéves majom körülbelül fél méter magas volt. A többi majom azonban még szabadlábon van, és további támadásokra számíthatnak az ott élők.

A hónap elején számos támadás történt, amikor legalább egy majom nyitott ablakokon és tolóajtókon keresztül jutott be otthonokba és egy iskolába. Később szabadtéren is támadásba lendültek. Olyan is előfordult, hogy egy majom kinyitotta egy első emeleti lakás rácsos ajtaját, és megkarmolta a lábát egy négyéves kislánynak, aki kisebb sérüléseket szenvedett.

A helyi rendőrség a jelentések szerint nagy fokú készültségben van. Csapdákat állítottak fel az állatoknak, és figyelmeztették az embereket, hogy ne hagyják nyitva az ablakokat. A helyi polgármesteri hivatal szórólapokat osztogatott, hogy a lakosok legyenek résen.