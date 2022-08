Magyar Érdemrenddel tüntették ki Mr. Oroszországot

Sok más kitüntetett mellett a „Mr. Oroszország” becenéven ismert Klaus Mangold is megkapta idén augusztus 20-án a Magyar Érdemrend középkeresztjét.

A kitüntetésről a Magyar közlöny kedd este megjelent számában számoltak be. Azt írták, hogy a Mangold Consulting GmbH tulajdonosa és ügyvezetője és DaimlerChrysler AG igazgatótanácsának egykori tagja

a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítése és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapta meg a kitüntetést.

2020 nyarán derült ki, hogy Klaus Mangold tanácsadóként segíti a magyar kormányt a német vállalkozásokkal való kapcsolatok fejlesztésében. Az üzletember korábban a Paksi Atomerőmű bővítésénél is segített a magyar kormánynak, tavaly pedig a Budapest Airport megvásárlásával kapcsolatban kötött egy 8,2 milliárd forint értékű szerződést az egyik minisztériummal.

Orbán Viktor holland szövetségesét is kitüntették

A kitüntetettek között meglepő név még külföldről Geert Wilders holland parlamenti képviselő, a Szabadságpárt (Partij voor de Vrijheid) elnöke is, aki ugyancsak a Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta meg. Az indoklás szerint ő

Magyarország melletti következetes kiállása, valamint az illegális bevándorlási hullám megállítása érdekében végzett tevékenysége

miatt részesült az elismerésben.

A magát iszlámellenesnek nevező Geert Wilderset a baloldali sajtó rendszerint „szélsőjobboldaliként” emlegeti. Ő maga viszont tagadja, hogy az volna, és rendszeresen azt állítja, hogy jobboldaliként ő maga is a liberális értékekért küzd. Az utóbbi években többször is kiállt Orbán Viktor és a magyar kormány mellett, elsősorban az illegális bevándorlás kérdésével kapcsolatban.

A politikust többször is gyűlöletbeszéddel vádolták meg Hollandiában a bevándorlók elleni felszólalásai miatt. Egy alkalommal, 2016-ban el is ítélték, pénzbüntetést azonban nem kapott ezért – mivel a bírák arra hivatkoztak, hogy az ítélet kimondása önmagában is elégséges büntetést jelent számára.

(Borítókép: Klaus Mangold. Fotó: Peter Steffen/picture alliance/Getty Images)