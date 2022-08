Donald Trump a hírszerzést használta, hogy többet tudjon Emmanuel Macron szexuális életéről

Az FBI házkutatást tartott Donald Trump mar-a-lagói birtokán, és lefoglalta az ott talált dokumentumokat, amelyekből a bíróság ismét nyilvánosságra hozott néhány részletet.

A hatóságok kényes dokumentumokat foglaltak le, köztük egy olyan iratot, amely az Információk Franciaország elnökéről címet viseli.

Transzatlanti felháborodást jelentettek

A szóban forgó dokumentumról kérdéses, hogy valóban tartalmazott-e részleteket Emmanuel Macron magánéletéről, vagy a róla szóló információk titkosak voltak, és hogy egyáltalán az amerikai hírszerzésből származnak-e. A Rolling Stone szerint azonban a dokumentum létezésének puszta felfedése transzatlanti felháborodást váltott ki.

Francia és amerikai tisztviselők jelenleg is próbálják kideríteni, hogy Trump mit tudott a francia elnökről és a francia kormányról, és felmérni, hogy történt-e jelentős nemzetbiztonsági sérelem – jelentette az amerikai magazin „két, a helyzetet ismerő forrásra” hivatkozva. Nyilvánosan azonban a francia kormány nem nyilatkozott.

„Nem kommentálunk egy külföldi országban – jelen esetben az Egyesült Államokban – folyó bírósági eljárást” – mondta a köztársasági elnök párizsi hivatalának egyik tisztviselője.

Túlzó és hamis állításokkal szerezte politikai hírnevét

Donald Trump már régóta célozgat arra, hogy terhelő információkat tud a környezetében megforduló emberekről – a barátoktól a politikai ellenfeleken át a kormánytisztviselőkig –, még akkor is, ha nem tud semmit.

Politikai hírnevét részben azzal szerezte, hogy azt állította, ismeri Barack Obama születési anyakönyvi kivonatának tartalmát. Miután hivatalba lépett, Trump rendszeresen ígérte, hogy kiadja a terhelő bizonyítékokat ellenségeiről, de sosem tette. A születési hely körüli botrány lecsengett, miután még Trump is elismerte, hogy Barack Obama az Egyesült Államokban született, mivel a volt elnök anyakönyvi kivonatát a Fehér Ház nyilvánosságra hozta. Egyszer azt is állította, hogy olyan részletek fognak kiderülni, amelyek szerint Obama lehallgatta a New York-i Trump-tornyot. Rendszeresen utalt konfliktusokra is, amelyek vagy túlzók voltak, vagy nem álltak fenn olyan emberek összefüggésében, mint James Comey volt FBI-igazgató vagy Robert Mueller, aki a Trump kampánya és Oroszország közötti kapcsolatok vizsgálatát irányította.

Később Trumpot még felelősségre is vonták azon vádak miatt, miszerint visszatartotta a katonai segélyt Ukrajnától, hogy nyomás alá helyezze Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy nyomozzon az akkori elnökjelölt Joe Biden fia után.

Trump és Macron között feszült volt a viszony az amerikai elnök hivatali ideje alatt. Míg kezdetben barátságos volt – Trump Macron kezét rázta, megölelte őt, és még a korpát is lesöpörte francia kollégája válláról –, végül többek között a NATO-politika és Trump elszigetelődése miatt romlott meg a jó kapcsolat.

