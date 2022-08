Ősszel lesznek napirenden az oktatás és a szociális ellátás kérdései

A miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Kelemen Hunor az egyik legfontosabb őszi prioritásként az oktatási törvény módosítását említette. A koalíció vállalta, hogy a tervezetet néhány héten belül a kormány, majd a parlament elé terjeszti. A politikus hozzátette: olyan oktatási törvényt szeretnének elfogadtatni, amely a minőségi, kiszámítható, versenyképes oktatás mellett biztosítja az anyanyelvi oktatás kereteit is.

Ugyancsak elsődleges feladatként határozták meg az energia folyamatos drágulását kompenzáló intézkedéseket. Kelemen Hunor a háztartások és a legsérülékenyebb társadalmi kategóriák, valamint a támogatásra szoruló ipari ágazatok megsegítését tartotta a legfontosabbnak. „Biztos, hogy marad a háztartási fogyasztóknak a 0,68 lejes díjszabás kilowattóránként havi száz kWh-s fogyasztásig”, jelentette ki az RMDSZ elnöke, hozzátéve: a felső határérték fölötti árról még zajlanak a tárgyalások a koalícióban.

A fával fűtőket is segélyben részesítik

Az RMDSZ elnöke kiemelte: tervezik bevezetni a fával vagy faalapú tüzelőanyaggal fűtők állami támogatását is, mert nem tartják méltányosnak, hogy csak azok jussanak támogatáshoz, akik gázzal vagy villanyárammal fűtenek.

Kelemen Hunor a kisebbségi törvénytervezet elfogadtatását is az ülésszak kiemelt témájának tartotta. Kijelentette: erről egyeztetések következnek a koalíciós partnerekkel.

A politikus az MTI szerint arra is kitért: újabb javaslatokat készülnek benyújtani a parlamentben az RMDSZ tavaly őszi kongresszusán elfogadott családtámogatási programjából. Hozzátette azonban, hogy az ukrajnai háború alapvetően megváltoztatta a körülményeket, ezért a terveket is újra kell fogalmazni. „Nekünk továbbra is az a célunk, hogy a családokat, a családalapítást támogassuk, keressük meg a támogatásoknak a fenntartható formáját, és ha lehetséges, ezeket minél nagyobb mértékben kössük jövedelemhez is” – mondta Kelemen Hunor.