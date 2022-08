Zelenszkij előállt a nagy tervvel, mindenki az oroszok válaszára vár

A zaporizzsjai atomerőműben tesz többnapos látogatást a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, hogy „megvédjék Ukrajna és Európa legnagyobb nukleáris létesítményének biztonságát”. A NAÜ vezetője, Rafael Grossi elmondta, hogy a csapata szerdától szombatig tartózkodik majd Ukrajnában, írja a Guardian.

* @RafaelMGrossi and a team of experts & inspectors have set off for the IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ), to help ensure nuclear safety and security at #Ukraine's Zaporizhzhya NPP and undertake vital safeguards activities.

* https://t.co/IrcPxHuukI pic.twitter.com/0IzcLDYsxO