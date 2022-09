Gyűlölték a nőket, ámokfutást rendeztek Hollywoodban

Kenneth Bianchi és Angelo Buono Jr. Los Angeles-ben tengették életüket, és valószínűleg nem arattak túl sok sikert a párkapcsolat terén, így felesküdtek a nők ellen. Az unokatestvérek 1977 októbere és 1978 februárja között több gyilkosságot is elkövettek, pontosan tizenkét, 12 és 28 év közötti fiatal lányt öltek meg, majd a meztelen holttestüket Los Angeles-szerte, köztük Hollywood környékén hagyták. A zsaruk akkoriban értetlenül álltak a történtek előtt.

Az áldozatokat általában brutálisan megverve találták, lábukat és karjukat zúzódások borították, és a haláluk oka legtöbbször a fulladás volt. Megkínozták, fojtogatták és olykor háztartási tisztítószerekkel, például Windex-szel fecskendezték be őket. Barbár módszerüknek köszönhetően kapták a domboldal fojtogatói nevet is. A párost azonban csak egy jól kieszelt csellel tudták elkapni. Ehhez arra is szükség volt, hogy vádalkut kössenek Bianchival, így elkerülve a halálbüntetést, azonban ezzel együtt hozzásegítve unokatestvérét, hogy élete végéig börtönben üljön – írja a Sun.

Amerika legszörnyűbb esete

Mint arról Christopher Berry-Dee kriminológus, aki foglalkozott az esettel akkoriban, beszámolt, sokáig levelezett Bianchival, mire négyszemközt tudott beszélni vele Washington állam büntetés-végrehajtási intézetében. Visszaemlékezése szerint egymással szemben ültek egy teremben, bilincs sem volt Bianchin, azonban elég dühösnek tűnt. Majd egyszer csak felállt, az őr kinyitotta az ajtót, mire a gyilkos felmordult:

Soha többé ne gyere a közelembe, különben letépem a fejedet

– fejtette ki Berry-Dee, aki ezt követően még kétszer tett látogatást nála.

A kriminológus a Bianchi által neki küldött leveleket szimplán kamupornónak titulálta – sugallva a bennük szereplő brutális jelzőkre –, ezek mindegyike egyébként megtalálható a Letters from Serial Killers: The Legion of the Damned című könyvében.

Prostitúció volt a mentsvár

Kenneth Bianchi, aki az ABC-gyilkosságok egyik fő gyanúsítottja volt, úgy került Los Angeles-be, hogy az unokatestvéréhez, Buonóhoz költözött. Pénzszűkében voltak, ezért úgy határoztak, hogy némi bevétel reményében prostitúcióra kényszerítenek lányokat. Egy prostituálttól, Deborah Noble-tól kaptak is egy listát azon férfiakról, akik igénybe szoktak venni ilyen szolgáltatást, azonban ők más tervet eszeltek ki. Noble barátja, Yolanda Washington, aki átadta a listát nekik, lett az első áldozatuk.

A nő meztelen testét 1977. október 17-én találták meg egy domboldalon Los Angeles-ben. A nyomozás során kiderült, hogy megerőszakolták és kötéllel megkötözték, majd meztelenre vetkőztették, és kidobták az út mentén. A pár ezt követően sem hagyta abba az öldöklést, gyakran rendőrnek adták ki magukat, hogy több áldozatot tudjanak becserkészni. A következő kiszemelt a 15 éves Judith Miller volt, akit megerőszakoltak (análisan is), majd halálra fojtották. A Hollywood High School egykori diákja megszökött otthonról és szexmunkás lett. Utoljára október 31-én látták egy férfival beszélgetni a Sunset Boulevardon.

A páros továbbá megkínozta és megölte a 21 éves Lissa Kastint – ő volt az egyetlen az áldozatok közül, aki nem prostituáltként dolgozott –, továbbá hasonlóan brutálisan bántak el a 28 éves Evelyn Jane Kinggel, a 18 éves Lauren Rae Wagnerrel és a 17 éves Kimberely Diane Martinnal. Utóbbi egyébként épp akkor került egy bordélyházhoz, mivel félt este az utcákon lófrálni, nehogy a sorozatgyilkosok elkapják. Azonban nem az előbb felsoroltak voltak az egyetlen áldozatok. A 12 éves Dolores Ann Cepeda és a 14 éves Sonja Marie Johnson holttestére egy kilencéves kisfiú lelt véletlenül egy domboldalon, míg a 20 éves Kristina Weckle-t túrázók találták meg. Később kiderült, hogy Windex tisztítószert fecskendeztek bele.

Az ámokfutásuk 1978 februárjában ért véget, amikor egy helikopterpilóta egy elhagyatott járműre lett figyelmes egy sziklán. Riasztotta a hatóságokat, akik megtalálták a 20 éves Cindy Lee Hudspeth-et a csomagtartóban. Bár Bianchi a washingtoni Bellinghamig menekült, hamarosan letartóztatták két másik nő megerőszakolása és meggyilkolása miatt, akiket az otthonába csalt. A zsaruk az esetet össze tudták kapcsolni a korábbi ügyekkel, így egy kiterjedt nyomozást követően Buonót és Bianchit vádolták meg a gyilkosságokkal 1979 januárjában.

Próbálta menteni a bőrét

Kenneth Bianchi kezdetben azzal védekezett, miszerint megőrült, mivel abban reménykedett, hogy ezáltal rövidebb vagy enyhébb büntetést szabnak ki neki. A terve azonban nem jött össze, mivel a pszichológusok megállapították, hogy kamuzik. Bár a férfit végül nem hozták összefüggésbe az ABC-gyilkosságokkal, amelynek három kislány volt az áldozata, Berry-Dee száz százalékban biztos benne, hogy köze volt az ügyhöz.

A kriminológust Bianchi bűnösségéről többek között saját anyja, Francis nyilatkozata is meggyőzte. Az asszony azt állította, akárhányszor kikosarazta egy lány a fiát, azt mondta, meg fog ölni valakit. Berry-Dee megjegyezte, ebből az olvasható ki, hogy egyáltalán nem tudja kezelni az elutasítást. Mint hozzátette, az ABC-gyilkosságok idején Bianchi több nővel is randizott, akik megismerve igazi arcát és megelégelve hűtlenségét végül szakítottak vele. A kriminológus szerint emiatt akarhatott ártani Bianchi a kiszolgáltatottabbaknak, köztük a nőknek és a gyerekeknek.

Tudta, hogyan kell elbűvölni a gyerekeket, így tette a Los Angeles-i prostituáltakkal is. A Rochesterben megtalált három lány holtteste hasonlóképp volt elhelyezve, mint a Los Angeles-ben találtak. Levetkőztették és csak úgy az út szélére vagy az árokba dobták őket, mint a szemetet

– fejtette ki Berry-Dee hozzátéve, hogy Bianchi egy prostituált gyermeke, akit állandóan egyik rokontól a másikig passzolt, így már egészen gyerekkorától kezdve az az érzése lehetett, hogy senkinek nem kell. Bár végül örökbefogadta egy házaspár, de mindig is problémás gyerek maradt.

Filmet tervez az életéről

Bianchi jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti Washington állam büntetés-végrehajtási intézetében. Már többször is fellebbezett a bíróság döntése ellen, ám eddig nem járt sikerrel. Legkorábban 2025-ben helyezhetik feltételesen szabadlábra. Berry-Dee szerint a férfi a megszállottjává vált annak, hogy egy filmet készítsen az életéről, ezzel bebizonyítva az ártatlanságát.

Mint azt a páros ítélethirdetésekor Ronald George ügyvéd elmondta, ez az az eset, amelynél a halálbüntetés helyénvaló lenne. Bár Bianchi jelenleg még rácsok mögött van, unokatestvére, Angelo Buono Jr. már húsz évvel ezelőtt meghalt. 2002-ben egy kaliforniai börtönben kapott szívrohamot.

(Borítókép: Angelo Buono a bíróságon. Fotó: Bettmann Archive / Getty Images)