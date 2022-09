Portugáliában is a karácsonyi fényeken spórolnak az energiaválság miatt

A portugál kormány kedd késő este közzétett nyilatkozatában azt javasolta, hogy idén korlátozzák a karácsonyi díszkivilágítást az országban. Az ünnepi időszak december 6-tól január 6-ig tart.

A kormány további takarékossági intézkedéseket is sürget, mint például a természetes fény nagyobb mértékű használatát, valamint azt kéri az emberektől, hogy csak akkor kapcsolják fel a villanyt a helyiségekben, ha feltétlenül szükséges – írja a Politico.

Azt is javasolják, hogy kevesebb vizet használjanak, emellett ne járassák túl gyakran a mosó- és mosogatógépet. Hangsúlyozták, hogy ezek egyelőre csak javaslatok, de a jövőben akár kötelezővé is tehetik.

Az energiaválság miatt már több európai város is bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket. Párizsban például az Eiffel-torony, a Louvre és a versailles-i kastély díszkivilágítását is a megszokottnál korábban kapcsolják le. A jelképes intézkedés a lakosságot is energiatakarékosságra ösztönzi. Továbbá Bécsben csak éjszaka lesz kivilágítva a karácsonyi vásár. Az adventi díszkivilágításról pedig a spórolásra kényszerülő magyar városok is lemondanak.