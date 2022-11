Kennedyék egykori titkos ügynöke: A bűntudat és a gyötrelem felemésztett

Kevés olyan ember van, akinek akkora rálátása volt az amerikai elnökök mindennapjaira, mint Clint Hillnek. Az egykor titkos ügynökként dolgozó férfi Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon és Gerald Ford regnálása alatt is szolgált. Amikor Kennedyt 1960-ban megválasztották vezetőnek, a first lady, Jackie Kennedy védelmét bízták rá. 1963-ban, az elnök meggyilkolásakor ő is a közelében tartózkodott, és ahogy eldördült a fegyver, a Kennedyéket szállító jármű hátuljára pattant, hogy megvédje őket a további támadástól. A merényletet követően Hill nem tágított a család mellől, és további egy éven át ellátta a first lady, illetve gyermekei, Caroline és ifjabb John Fitzgerald védelmét.

A titkos ügynök még október végén adott ki egy könyvet My Travels with Mrs. Kennedy címmel, illetve több interjú is készült vele már azóta, amelyekben visszaemlékezett arra, milyen élményeket szerzett, amíg Jackie Kennedy mellett volt. A first ladyvel sok országot megjártak, Indiától és Pakisztántól kezdve Franciaországon, Görögországon és Marokkón át az olaszországi Amalfiig mindenhol megfordultak. Hill mindemellett néhány érdekességet is megosztott a néhai elnökről, aki elmondása szerint egy alkalommal fogadást kötött a barátaival, miszerint nem tudnak teljesíteni egy ötven mérföldes túrát. Természetesen Hillnek is vele kellett tartania, viszont ő nem volt alkalomhoz öltözve, úgyhogy alkalmi cipőben kellett nekivágnia az útnak. Ám nem ez az egyetlen érdekes részlet Kennedyék múltjából.

Mint arról Hill beszámolt, azt követően fogalmazódott meg benne és feleségében, Lisa McCubbin Hillben a könyv gondolata, hogy 2019 őszén egydoboznyi emlékre bukkant annak az alexandriai háznak a garázsában, amely 1967 óta a tulajdonában állt, azonban már több mint tíz éve nem lakott ott. Igazi kincsesbányára lelt, mivel többek között rátalált Truman és Eisenhower elnökök kézzel írt feljegyzéseire, Kennedyék ajándékaira, valamint a világ minden táján készült fotókra abból az időből, amikor Jackie Kennedy testi épségére ügyelt.

Bár Hill kezdetben nem volt biztos abban, hogy a tárgyakat egyáltalán meg akarja tartani, azonban neje nem szerette volna, hogy minden a múlt homályába vesszen, így a talált emlékeket és a hozzájuk fűződő történeteket a kötetben mesélik el. A titkos ügynök visszaemlékezése szerint amíg 1960 és 1964 között a first lady biztonságáért volt felelős, csodálatos kapcsolatot tudtak kialakítani.

Ő bízott bennem, én bíztam benne. Szükség esetén vigyázott rám. És tudta, hogy én is vigyázni fogok rá

– jelentette ki Hill, aki kezdetben nem találta túl izgalmasnak a feladatot, hogy az elnök nejét védje. Sőt azt gondolta, véget ért a karrierje, azonban végül kiderült, hogy az amerikai történelem egyik legjelentősebb pillanatának lehetett a részese.

Meggyőző tudott lenni

Hill a könyvben egy előkerült fotó kapcsán – amelyen Jackie Kennedy a férjével, John F. Kennedyvel, illetve Andre Malraux francia kulturális miniszterrel látható a Fehér Házban – felidézte azt az esetet is, amikor a first lady egy különös dologra kérte Malraux-t.

Azon az éjszakán, amikor visszautazott Párizsba, meggyőzte őt arról, hogy vegye rá de Gaulle-t (az akkori francia elnököt, Charles de Gaulle-t), engedje meg, hogy a Mona Lisa az Egyesült Államokba jöjjön

– fejtette ki Hill. Jackie Kennedy kérése célba is ért, és a Mona Lisa egy időre az amerikai nemzeti galériában volt megtekinthető.

A titkos ügynök megjegyezte, találtak képeket az egykori first lady indiai utazásáról, illetve pakisztáni látogatásáról, amelyekkel kapcsolatban kiemelte: nem volt olyan dolog, amit Jackie Kennedy ne próbált volna ki, szerette az életet. Hill hozzátette, a fotóknak köszönhetően elözönlötték az emlékek, ám ezt egy gyógyító utazásnak tartotta. A kötetben rántotta le a leplet arról is, miszerint a first lady az 1962-es kubai rakétaválság idején már a halálra készült, attól tartva, hogy az Egyesült Államokat atomtámadás érheti. Amikor Hill felajánlotta, hogy gyermekeivel együtt kimenekíti őt, visszautasította, és azt mondta, ha úgy alakul, inkább szeretnének ugyanarra a sorsra jutni, mint minden más amerikai.

Nem voltak rossz viszonyban II. Erzsébettel

Ahogy azt Hill felidézte, Jackie Kennedy még 1962-ben tett látogatást Londonban. A néhai királynő ugyanis ebédre hívta meg őt a Buckingham-palotába. Bár ezt követően olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy a first lady és II. Erzsébet nem ápoltak túl jó viszonyt egymással, a titkos ügynök szerint ez távolabb nem is állhatna a valóságtól.

Jó volt a kapcsolatuk. Tudom, hogy a sajtó néha máshogy ír erről, de ez nem teljesen igaz. Baráti viszonyban voltak, és inkább meleg, mint hideg szívvel gondoltak egymásra

– fejtette ki Hill, megjegyezve, a két nőt az is összehozta, hogy mindketten reflektorfényben élték az életüket, így hamar megtalálták a közös hangot.

Voltak kicsi gyerekeik és lovaik. Erről a két dologról az örökkévalóságig tudtak beszélni

– emlékezett vissza, hozzátéve, Jackie Kennedyt lenyűgözte a II. Erzsébettel együtt töltött ebéd.

Máig kísérti a merénylet

Hill a könyvben említést tett a John F. Kennedy elnök ellen elkövetett merényletről is, amelyet azóta nem tudott kiheverni. A vezető mellett tartózkodott, amikor lelőtték, azonban nem tudta megvédeni őt, a tragikus eset mélyen érintette.

A bűntudat és a gyötrelem felemésztett. Csak Dallasra tudtam gondolni. Olyan gyorsan futottam, ahogy csak tudtam, a csomagtartó kapaszkodóihoz nyúltam, de olyan volt, mintha futóhomokban lettek volna a lábaim. Mrs. Kennedy kimászott a hátsó ülésről, rémült szemével előre nézve, mintha ott sem lennék

– idézte fel a könyvben a titkos ügynök, aki akkor 31 éves volt.

Ahogy arról egy nemrég kikerült interjúban beszámolt, az Egyesült Államok legsötétebb napjának emlékei máig kísértik. Mérhetetlen bűntudatot érzett amiatt, hogy cserben hagyták Kennedyéket, nem tudták megvédeni őket, amin elmondása szerint soha nem fog túllépni. Olyannyira hibáztatta magát a történtek miatt, hogy a merényletet követően öngyilkosságot kísérelt meg a floridai Palm Beachen.

Azt akartam, hogy a víz elnyeljen

– írta a kötetben Hill, azonban szerencsére egy rendőr közbelépett, és megmentette az életét. A titkos ügynök kifejtette, azt érezte, nem tett eleget a rábízott feladatnak, azaz nem védte meg a Kennedy párt bármi áron, és ez élete végéig bántani fog.

(Borítókép: John F. Kennedy és felesége, Jackie Dallasban 1963. október 22-én. Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)