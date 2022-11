Megizzaszthatják Donald Trumpot az adóbevallásai miatt

A volt amerikai elnök ellen még hivatali ideje alatt, 2019-ben kezdeményezett vizsgálatot Richard Neal, a törvényhozás alsóházi bizottságának elnöke, aki azóta próbálta megkapni Donald Trump adóbevallását több évre visszamenőleg.

Az iratok kiadásáról szóló jogi eljárás a Biden-kormány hivatalba lépése után gyorsult fel, amikor az igazságügyi minisztérium megváltoztatta jogi álláspontját, és 2021 júliusában úgy ítélte meg, hogy az adóhatóságnak eleget kell tennie a képviselőházi igénynek.

Trump jogászai arra hivatkoznak: a bizottság politikai megfontolásokat követ

Erről 2021 végén bírói határozat született, ami ellen Donald Trump fellebbezett. Ezt követően egy körzeti bíróság, majd idén nyáron az Alkotmánybíróság szerepeit beöltő Legfelső Bíróság úgy döntött, kiadhatók az adóiratok. A volt elnök jogi szakértői ezután adtak be keresetet a Legfelsőbb Bírósághoz, amely − ezt elutasítva − helyt adott a képviselőházi kérésnek − közölte a The New York Times.

Donald Trump és jogászai arra hivatkoztak a jogi eljárásban, hogy a törvényhozás demokrata vezetésű bizottsága közérdekre hivatkozik, de valójában politikai megfontolásokat követ.

Szorul a hurok a volt amerikai elnök körül?

A bíróság nem fogalmazott meg ellenvéleményt, amely újabb döntő vereség volt Trump számára. A döntés azt jelenti, hogy a pénzügyminisztérium valószínűleg hamarosan átadja hatévnyi adóbevallását a képviselőháznak, amely 2019 óta keresi a pénzügyi nyilvántartásait – írja a The Washington Post.

A Biden-kormányzatot képviselő Elizabeth B. Prelogar főügyész azt mondta a Legfelsőbb Bíróságnak, hogy még ha a kongresszusi bizottság kérésének vannak is politikai elemei, az igazságszolgáltatásnak nem lenne szabad belekeverednie.

Nemzetünk történelme során a kongresszusi információkéréseket vegyes jogalkotási és politikai indítékok vezérelték. De ez a bíróság újra és újra elutasította azokat a kísérleteket, amelyek arra irányultak, hogy az egyébként megfelelő jogalkotási kéréseket a további motívumok bizonyítékai alapján érvénytelenítsék

– mondta a bíróságnak benyújtott beadványában.

(Borítókép: Andrew Harrer / Pool / Getty Images)