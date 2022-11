Forrong Kína: már az elnök lemondását követelik a tüntetők

Sanghajban több ezren vonultak utcára. Egyeseket rendőrautóba tereltek – jelentette a BBC tudósítója a helyszínről.

Diákok tüntettek a pekingi és nankingi egyetemen is – ugyanabból az okból.

Tízen haltak meg, kilencen pedig megsérültek néhány napja egy ürümcsi toronyházban, ahol tűz ütött ki, a lakók pedig nem tudtak elmenekülni, mert az épületet a járványügyi korlátozások miatt lezárták.

Az áldozatok egyes jelentések szerint több mint három hónapja nem hagyhatták el otthonukat, a tűzoltók pedig – szintén a korlátozások miatt – nem tudták megközelíteni a lakóépületet a jobbára ujgurok lakta Hszincsiang terület székhelyén, Ürümcsiben.

10 people killed, 9 injured in a fire in Xinjiang's capital

Most of Xinjiang has been under lockdown for >100 days

Video shows covid measures likely delayed firefighters from getting to the scene

Victims likely spent their last 3 months largely confined to that building @cnn pic.twitter.com/xHykpxbSlD