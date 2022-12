Erre nagyon nem számított Elon Musk

A Twitteren megosztott videón hallható, ahogy a tömeg Elon Muskot gúnyolja, akit több kritika ért a közösségi médiaplatform megvásárlását követő tömeges elbocsátásokkal és a lazább tartalommoderálással összefüggő aggodalmak miatt.

A Twitter, amely több munkatársat is elbocsátott Elon Musk színre lépését követően, nem volt azonnal elérhető a CNBC megkeresésére. Egy szemtanú, aki azt állítja, hogy fül- és szemtanúja volt az előadásnak, azt mondja, a stadion jó 80 százaléka kifütyülte Elon Muskot. A hírek szerint nagyjából 18 ezer ember volt jelen a helyszínen.

Elon Musk hétfőn reagált a füttykoncertről szóló hírekre. Azt írta, hogy az emberek 90 százaléka éljenzett, szerinte elenyésző volt azok száma, akik pfujolták őt.

Technically, it was 90% cheers & 10% boos (except during quiet periods), but, still, that’s a lot of boos, which is a first for me in real life (frequent on Twitter).



It’s almost as if I’ve offended SF’s unhinged leftists … but nahhh.