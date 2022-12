Ítéletidő tombol az Egyesült Államokban, lakások tízezreiben nincs áram

Téli viharok okoznak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat az Egyesült Államok északkeleti államaiban, szombatra is figyelmeztetés van érvényben. A déli államokban pedig több tucat helyen alakult ki forgószéllel járó vihar.

Az amerikai meteorológiai szolgálat veszélyes közlekedési körülményekre hívta fel az utazók figyelmét, New York kormányzója pedig azt kérte, hogy aki teheti, halassza el utazását. New England, Maine, Vermont és New York államokban pénteken kezdődött erős havazás,

több helyen leszakadtak a villanyvezetékek, ami miatt lakások tízezreiben nincs áram.

Az MTI beszámolója szerint szombaton reggel Vermont állam lakosságának 10 százalékát, 40 ezer háztartást és üzletet érintett az áramkimaradás. Több autópályán okozott baleseteket a télies idő, és a havazás miatt utakat kellett lezárni.

A régióban tapasztalt nagy havazást jórészt a közeli Erie- és Ontario-tó felől érkező, nagy nedvességtartalmú légtömegek okozzák. Egy nap alatt átlagosan mintegy 50 centiméter hó hullott, de a magasabban fekvő területeken ennél jóval nagyobb hóréteg alakult ki. A meteorológusok szerint a havazás vasárnapra enyhülhet.

Délebbre tornádók okoztak károkat

Az ország középső részén számos államban még mindig a hét közepén tapasztalt viharok és hóviharok következményeinek felszámolásán dolgoznak. Minnesota állam középső részén szombat reggel még mindig mintegy 14 ezer háztartás volt áram nélkül.

Délebbre tornádók okoztak károkat. Kedd óta több tucat helyen alakult ki forgószéllel járó vihar, amely a legtöbb kárt Texas és Louisiana államban okozta, de Mississippi, Alabama, Florida és Georgia államban is súlyosabb fennakadásokhoz vezetett a decemberi viharzóna.

Louisiana államban hárman meghaltak, köztük egy anya és gyermeke, amikor otthonukat elérte a tornádó, egy másik településen 20 ember sérült meg az óránként 220 kilométeres sebességgel érkező szélviharban.