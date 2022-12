Megszólalt a rendőrség, ezért robbanhatott fel az egymillió literes óriásakvárium

A minap a német fővárosban, a Radisson Blu Hotelben felrobbant a világ legnagyobb, 1 millió liter űrtartalmú hengeres akváriuma. A robbanásban az AquaDom nevű akvárium halainak többsége elpusztult, és két ember is megsérült.

A berlini rendőrség ezzel összefüggésben közölte, hogy nincs gyanúsítottja az ügynek,

és semmilyen jel nem utal arra, hogy a pénteki robbanás egy szabotázs miatt robbant volna fel.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Twitteren terjedni kezdett egy olyan poszt, amelyben egy, az övékéhez hasonló névvel rendelkező hamis felhasználó azt állítja, hogy még mindig keresik az elkövetőket.

#Fakenews

Aktuell kursiert ein Screenshot zu einem #Faketweet, in welchem die Polizei Berlin auf satirische Weise Verdächtige zum heutigen Einsatz im #Aquadom suchen soll.

Wir distanzieren uns ausdrücklich davon!

Bitte leiten Sie diesen #Fake nicht weiter.

^tsm pic.twitter.com/CYWB1n5KNP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 16, 2022

A robbanás okait még mindig vizsgálják a hatóságok, de egyelőre úgy vélik, hogy a levegő lehűlése (péntek hajnalban mínusz 6 fokig csökkent a hőmérséklet) okozhatta a robbanást.

Petíció indult azért, hogy ne építsék újra

Az AquaDomot 2003 decemberében adták át, és a megépítése akkori áron körülbelül 12,8 millió euróba került. A robbanásban az akváriumnak otthont adó luxushotel épületében is jelentős károk keletkeztek, a helyi tűzoltók az incidens után azt mondták a német sajtónak, hogy a hotel váróterme úgy néz ki, mint egy „csatatér”. Az épületet emiatt határozatlan időre lezárták, a vendégek pedig máshol kaptak szállást.

Az akváriumban tartott halak – összesen körülbelül 1500 példány – nagy része elpusztult, a túlélőket azóta más akváriumokban helyezték el. Egy állatvédő szervezet, a Help for Animals in Need már most egy online petíciót indított, amelyben azt szorgalmazzák, hogy ne építsék újra az akváriumot – számolt be a BBC.