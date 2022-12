Ferenc pápa a papokra leselkedő démonokra figyelmeztetett

Ferenc pápa a minap mondta el idei karácsonyi beszédét a Római Kúria előtt, ami igencsak vészjóslóra sikeredett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, miszerint a Szentszéken dolgozó bíborosok, püspökök és papok vannak különösen kitéve a gonosznak. Mint azt a jelenlévőknek kifejtette, a katolikus egyház szívében élve könnyű beleringatni magukat abba a tévhitbe, miszerint biztonságban vannak és nincs szükségük megtérésre.

Mégis nagyobb veszélynek vagyunk kitéve, mint bárki más, mivel ránk leselkedik az angyalbőrbe bújt démon, ami nem nagy robajjal, hanem virággal a kezében érkezik

– fejtette ki a pápa, aki beszédével igyekezett megnyerni az inkább konzervatív szemléletet vallókat is.

Az egyházfő kifejtése szerint katolikusnak lenni nem azt jelenti, hogy szigorú szabályokat kell követni, hanem meg kell tanulni értelmezni Krisztus véget nem érő üzeneteit, amelyek kihívások elé állítanak minket. Mindemellett kiemelte, nemcsak az számít igazi eretnekségnek, ha más evangéliumot prédikálunk, hanem az is, ha annak üzenetét többé nem ültetjük át a mai kor nyelvezetének és gondolkodásmódjának megfelelően – írja a Daily Mail.

Ahogy azt beszédében megjegyezte, ébernek kell lenni a gonosszal szemben, amit nem elég elítélni vagy megszabadulni tőle, mivel újabb és újabb köntösben térhet vissza, akár sokkal erősebben is. Hozzátette, a Vatikánban mindenkinek észben kell tartania, hogy az ördög közöttük jár.

Korábban durvának és erőszakosnak tűnt, most pedig elegánsnak és kifinomultnak

– mondta, illetve megjegyezte, fel kell ismernünk és le kell lepleznünk a démonokat, amik úgy járhatnak köztünk, hogy észre sem vesszük őket. A pápa ezzel kapcsolatban felelevenítette egy 17. századi kolostor esetét is, amelyet Angelica anya reformált meg, miután megjelent a gonosz közöttük, amit ugyan kiűztek, de később hétszer erősebben tért vissza.

A minden évben megrendezett karácsonyi ünnepségen részt vehetett a pénzügyi visszaéléssel vádolt Angelo Becciu bíboros is, akinek kilenc másik vádlottal együtt kell bíróság elé állnia, azonban továbbra is tagadja a bűnösségét. A pápa egyébként az utóbbi időben már azt is engedélyezte, hogy a bíboros vatikáni szertartásokon vegyen részt.

(Borítókép: Ferenc pápa 2013. december 8-án. Fotó: Franco Origlia / Getty Images)