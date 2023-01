Visszatérhet Donald Trump a Facebookra?

A döntést, amely valószínűleg a vállalat történetének egyik legmegfontoltabb lépése lesz, egy külön erre a célra létrehozott, a cég különböző részeinek vezetőiből álló belső munkacsoport mérlegeli − mondta a CNN-nek egy, a folyamatra rálátó forrás.

A forrás szerint a csoportban a vállalat közpolitikai, kommunikációs, tartalompolitikai, valamint biztonsági és integritási csoportjainak képviselői is helyet kaptak. A munkacsoport részleteiről először a Financial Times számolt be.

Donald Trumpot az amerikai Capitolium elleni támadás után kitiltották a Meta Facebook- és Instagram-platformjairól. A tiltás eredetileg határozatlan időre szólt, de ezt később felülvizsgálták, és a vállalat közölte, hogy két év után megfontolja, hogy Trumpot visszaengedje a platformokra. Ez a két év 2023. január 7-én, szombaton járt le.

A kérdésről döntő grémiumot az Egyesült Királyság volt miniszterelnök-helyettese vezeti.

Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke elmondta, hogy ö felügyeli a döntést. Clegg 2018-ban csatlakozott a vállalathoz, egy évvel azután, hogy elvesztette mandátumát a brit parlamentben.

Az elmúlt évben Clegg a nyilvánosság előtt vállalt felelősséget a vállalat több kényes politikai döntéséért, megkímélve ettől a cég alapítóját, Mark Zuckerberget, aki állítólag inkább az úgynevezett metaverzum fejlesztésére koncentrál.

Továbbra is szorosan figyelni fogják a tevékenységét

A Meta eredetileg azt mondta, hogy Trumpot azért függesztette fel a platformjairól, mert dicsérte az amerikai Capitoliumban erőszakos cselekményekben részt vevő embereket. Egy 2021 júniusában megjelent blogbejegyzésben Clegg kifejtette, hogy a vállalat megfontolja, hogy Trumpot visszaengedje a platformjaira.

Ha úgy ítéljük meg, hogy még mindig komoly kockázatot jelent a közbiztonságra nézve, akkor a korlátozást egy meghatározott időre meghosszabbítjuk, és addig folytatjuk az újraértékelést, amíg a kockázat el nem tűnik

− írta Clegg.

Amennyiben Trump fiókjait visszaállítják, az nem jelenti azt, hogy ne tilthatnák-e le újra őket a jövőben, ha megszegi a platformok szabályait − figyelmeztetett Clegg.

Egy szigorú, gyorsan eszkalálódó szankciósorozat lép életbe, ha Mr. Trump a jövőben további jogsértéseket követ el, egészen az oldalainak és fiókjainak végleges eltávolításáig

− írta.

A Meta esetleges pozitív döntése áldás lehet Trump 2024-es választási kampánya számára. Trumpnak 34 millió követője van a Facebookon és 23 millió követője az Instagramon. A korábbi Trump-kampányok dicsérték a Facebook célzott hirdetési eszközeinek hatékonyságát, és milliókat költöttek Facebook-hirdetések futtatására.

A visszatérés egyben a Szilícium-völgy és a volt elnök kapcsolatának megváltozását is jelezné. Trumpot kitiltották a Twitterről is, de fiókját novemberben a cég új tulajdonosa, Elon Musk visszaállította.

Sir Nicholas Peter William Clegg 2007-től 2015-ig vezette a Liberális Demokrata pártot, mindeközben az Egyesült Királyság miniszterelnök-helyettese is volt egy teljes cikluson át (2010 és 2015 között), főnöke a konzervatív párti David Cameron kormányfő volt. Clegg parlamenti székét a 2017-es választásokon bukta el.

Amikor csatlakozott a vállalathoz, Clegg még mindig tagja volt az Európai Parlamentnek, korábban az Európai Bizottság kereskedelmi tárgyalója volt.

(Borítókép: Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images)