Ez az orosz megtorló nukleáris fegyver városokat törölhet el a föld színéről

Oroszország legyártotta a Poszeidón nukleáris célú szupertorpedók első sorozatát, amelyeket a Belgorod nevű tengeralattjárón való bevetésre fejlesztettek ki – jelentette hétfőn a TASZSZ egy ismeretlen védelmi forrásra hivatkozva.

Amerikai és orosz tisztviselők a torpedókat a megtorló fegyverek új kategóriájaként jellemezték,

amelyek képesek lakhatatlanná tenni a part menti városokat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2018-ban jelentette be a Poszeidón néven ismertté váló rakétát, mondván, hogy ez egy alapvetően új típusú, saját nukleáris energiaforrással rendelkező stratégiai nukleáris fegyver, írja a Reuters.

A Poszeidón

A Poszeidón, korábbi orosz kódnevén Status–6, a Rubin Design Bureau által fejlesztett nukleáris meghajtású, pilóta nélküli víz alatti szupertorpedó, amely hagyományos és nukleáris töltetek hordozására egyaránt alkalmas.

A Poszeidón egyike annak a hat új orosz stratégiai fegyvernek, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018. március 1-jén mutatott be. Akkor azt állította, hogy a célpontok széles skálája ellen kifejlesztett fegyvert nem lehet elfogni, atomfegyverek hordozására is alkalmas, nagy mélységben is működik, ahol ráadásul sokkal nagyobb sebességgel képes haladni, mint a jelenleg használatban lévő leggyorsabb hajók és torpedók.

A Poszeidón-torpedók állítólag képesek radioaktív óceáni hullámokat kiváltani, amelyek lakhatatlanná tennék a part menti városokat. A Poszeidónról kevés megerősített részlet áll nyilvánosan rendelkezésre, ami ismert, hogy lényegében egy torpedó és egy drón keresztezéséről van szó, amelyet egy atom-tengeralattjáróról lehet indítani.

A Belgorod tengeralattjárók egyszerre négy Poszeidón-torpedót képesek hordozni, amelyeknek az össztömege elérheti a 400 megatonnát. A Pentagon becslése szerint a Poszeidón maximális sebessége a szuperkavitációs lehetőség nélkül körülbelül 56 csomó (óránként 104 kilométer). Más információk szerint a 100 csomós sebességet is elérheti. Átmérője 1,6-2 méter, hossza pedig 24 méter.

(Borítókép: Orosz Védelmi Minisztérium / YouTube)