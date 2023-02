A Biden-kormány május 11-re tervezi a koronavírus-járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet megszüntetését. Számunkra ez talán furcsának tűnhet, hiszen a legtöbb helyen, ideértve Kínát is, már megszűnt a hivatalos korlátozás, ugyanakkor remek hír, hiszen ezentúl külföldiként védőoltás nélkül is lehet majd az Amerikai Egyesült Államokba utazni.

Sok európai ország már 2021-ben megszüntette a veszélyhelyzetet, az Egyesült Államokban azonban ez a mai napig érvényben maradt. A legfrissebb bejelentés szerint hivatalosan május 11-én szűnne meg a veszélyhelyzet. A hivatalos indoklás szerint ennek oka az új, de már jó ideje domináló variáns, vagyis az omikron viszonylag enyhe mivolta, ami persze nem a fertőzőképességre, hanem sokkal inkább a variáns által okozott betegség súlyosságára vonatkozik.

Az amerikai közegészségügyi szakértők ennek ellenére nem mindannyian nézik jó szemmel a szövetségi kormány által tervezett enyhítéseket.

Több szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy naponta még mindig több száz ember hal bele a koronavírus-fertőzésbe, illetve annak szövődményeibe Amerikában. Ez persze már jóval elmarad a járvány csúcspontján észlelt napi 3000 koronavírus-áldozattól, ennek ellenére nem szabad elfelejtkezni a több mint 1 millió halálesetről az Egyesült Államokban, amelyeket koronavírus idézett elő.

Májustól nem kell oltás

Az intézkedés a magyarok számára elsősorban attól lesz jelentős, hogy májustól külföldiként is védőoltás nélkül utazhatnak majd az Egyesült Államokba. Ennek persze a szerb teniszcsillag, Novák Djokovics is örül, hiszen ez azt jelenti, hogy részt vehet majd a következő US Openen. A közismerten oltásellenes teniszező ugyanis emiatt tavaly sem az amerikai, sem pedig az ausztrál nyílt teniszbajnokságon nem tudott részt venni, sőt az utóbbi helyszínről még botrányos körülmények között deportálták is.

Drága lesz a segítség

A veszélyhelyzet megszüntetését az omikron-variáns által okozott viszonylagosan enyhe betegség mellett elsősorban a már, legalábbis Amerikán belül széles körben elérhető vírusölő gyógyszereknek, a lakosság magas átoltottságának, illetve az egyre terjedő természetes immunitásnak is köszönhetik.

Az intézkedés azonban az Amerikában élők számára a fentieknél sokkal szerteágazóbb következményekkel jár majd. Ezek közé tartozik például az ingyenes tesztek, vakcinák, illetve a koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek szövetségi kormány által eddig nagyvonalúan biztosított támogatásának megszüntetése is. Ez azt jelenti, hogy mindezekért

a jövőben fizetniük kell majd az amerikai állampolgároknak, ami jelentős kiadásokkal járhat majd.

A vírus által okozott fertőzés kezelésében igen hatékony Paxlovid nevű gyógyszer például 500 dollárnál is többe fog kerülni majd, míg egy emlékeztető oltás 130 dolláros áron lesz kapható.

Az eddigi ingyenes tesztelés is tetemes összegbe kerül majd az ezt igénylők részére. Mindez azonban szinte semmi a vészhelyzet megszűnésével járó további változásokhoz képest. Amerikai állampolgárok milliói fogják elveszíteni majd az eddig az állam által fizetett egészségbiztosításukat, az úgynevezett Medicaid programon belül.

A koronavírus-veszélyhelyzet alatt ugyanis 20 millió amerikai részesült ingyen egészségbiztosításban, amelyet az állam finanszírozott. Ezenfelül az állam által részben vagy teljes egészében ellenőrzött diákhitelek törlesztése is megváltozik majd, ezért tanulók milliói aggódhatnak majd.

Ugyanakkor örülni fognak a veszélyhelyzet megszűnésének a menedékjogot kérők, illetve az illegális bevándorlók. Eddig ugyanis az úgynevezett 42-es cikkelyre hivatkozva egyszerűsített eljárással lehetett őket az országból kiutasítani, leginkább azzal az indoklással, miszerint a betegség terjesztése szempontjából rizikót jelentenek a lakosságra.

Úgy tűnik, hogy a republikánus vezetésű államok azonban mindent megtesznek majd azért, hogy a 42-es cikkely továbbra is érvényben maradjon. A dolog a legfelsőbb bíróság elé került, és feltehetőleg június előtt nem is születik döntés majd ez ügyben.

(Borítókép: Pilóta a San Franciscó-i nemzetközi repülőtéren 2020. április 12-én. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images)